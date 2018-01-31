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Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Пушкина в Барнауле в районе пересечения с проспектом Ленина.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данное решение принято для обеспечения беспрепятственного выполнения правоповоротного маневра пассажирскими автобусами большой вместимости с проспекта Ленина на улицу Пушкина.

Уже 5 февраля здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки, накладывающие вето на остановку и стоянку транспортных средств по улице Пушкина в районе пересечения с главным городским проспектом.