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Новости

Парковку и остановку авто запретят на улице Пушкина в Барнауле

, ИА "Амител"
Нововведение призвано обеспечить беспрепятственное выполнение автобусами поворота на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкина

Фото: barnaul.org

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Пушкина в Барнауле в районе пересечения с проспектом Ленина.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данное решение принято для обеспечения беспрепятственного выполнения правоповоротного маневра пассажирскими автобусами большой вместимости с проспекта Ленина на улицу Пушкина.

Уже 5 февраля здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки, накладывающие вето на остановку и стоянку транспортных средств по улице Пушкина в районе пересечения с главным городским проспектом.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.01.2018 10:56
Vanadiy2014

Хорошо, но недостаточно. Стоянку следует запретить не на 10% улицы, наоборот - лишь 10% улицы оставить под стоянку. Таким же образом поступить со всеми остальными улицами города. Стоящие автомобили создают проблемы не только заворачивающим автобусам, они создают проблему всем, сужая число рабочих полос, создавая пробки.

0  0
31.01.2018 11:13
- гость -

Где парковаться? Парковки нужны, а не магазины при дороге. Администрация и архитекторы-взяточники.

0  0
31.01.2018 11:17
Кока-кольщик

Батюшки, а если какое мероприятие будет в концертном зале?

0  0
31.01.2018 11:19
- гость -

Vanadiy2014
и давно ты на Пушкина пробки видел? Там машины строителей Театра Кукол в 2 ряда стоят и никому не мешают, единственная проблема - это узкий поворот и парковка рядом с ним

0  0
31.01.2018 12:07
- гость -

Когда запретят пробки на Павловском тракте и Строителей?

0  0
31.01.2018 12:12
- гость -

лучше бы знак поставили через 10метров от перекрестка, и зону действия указали "до него"
потому, что 10 метров как отмерить? у водителя одна рулетка, у эвакуаторщика другая

0  0
31.01.2018 14:16
Еж

31.01.2018 10:56
Vanadiy2014
Вот мне нравятся вот такие... умные люди как вы. В Барнауле примерно 200 тыс авто. В среднем транспортный налог это где то 2000 руб. Итого город получает 400 млн руб транспортного налога. Ну запретите вы парковку в центре планомерно. Ну пересядет народ на общественный транспорт. Где столько автобусов возьмете? Где деньги на ремонт дорог брать будете? Что делать с малым бизнесом (СТО, шиномонтаж, автомагазины)? Вместо того что бы делать многоуровневые парковки и гаражи, вместо того что бы думать над регулированием транспортного потока - ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ!!

0  0
31.01.2018 14:22
- гость -

Еж ну этож на Ванадий.. ну че вы с него хотите..
.
если какое мероприятие будет в концертном зале
.
то все.. кырдык

0  0
31.01.2018 15:35
- гость -

31.01.2018 14:16 Еж
Город не получает транспортный налог, его получает край.

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31.01.2018 15:36
- гость -

Если какое мероприятие, то можно поставить машину в другом месте и дойти пешком.

0  0
31.01.2018 15:39
- гость -

31.01.2018 14:16 Еж
А что, Барнаул у нас в изоляции и купить новые вместительные автобусы и трамваи нельзя в принципе?

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