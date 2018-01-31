Фото: СК "ЦСКА"
Известный бийский спортсмен-стрелок, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки Сергей Каменский стал третьим доверенным лицом Владимира Путина в Алтайском крае. Он вошёл в третью часть списка доверенных лиц, которую 30 января утвердил ЦИК.
Таким образом, кроме Каменского Алтайский край представляют актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева и председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов.
Между тем 30 января президент страны Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе экономика, культура, спорт и патриотическое воспитание.
Сергей Каменский — заслуженный мастер спорта России. Чемпион России и Европы, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе. Рекордсмен Европы и мира. Победитель финала Кубка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.
Комментарии
А Путина в список не включили, как и Набиуллину - свой?!
валуев-кабаева-каменский
умней нет никого?
Про какие достижения путина будешь блеять, стрелок?
Это поколение скоро прозреет. И будет плевать на свои действия. Они, как и все те, кто рукоплещет современной бездарности. В скором времени убедятся в обратном.
вот удивил
если раньше его все хвалили, то что теперь? будет модно его ругать?
необдуманный поступок, недальновидный
Тоже семьи нет?только други..