Фото: СК "ЦСКА"

Известный бийский спортсмен-стрелок, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки Сергей Каменский стал третьим доверенным лицом Владимира Путина в Алтайском крае. Он вошёл в третью часть списка доверенных лиц, которую 30 января утвердил ЦИК.

Таким образом, кроме Каменского Алтайский край представляют актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева и председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов.

Между тем 30 января президент страны Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе экономика, культура, спорт и патриотическое воспитание.

Сергей Каменский — заслуженный мастер спорта России. Чемпион России и Европы, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе. Рекордсмен Европы и мира. Победитель финала Кубка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.