Фото: полпредство в СФО

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел во вторник, 30 января, совещание по вопросам реализации государственной миграционной политики в субъектах округа. В обсуждении приняли участие начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Ольга Кириллова, руководители региональных управлений МВД России по вопросам миграции.

По данным миграционной службы, всего в 2017 году в Сибирском федеральном округе на миграционный учет по месту пребывания и по месту жительства было поставлено 1 млн 392 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2016 году.

Положительная динамика прослеживается во всех регионах Сибири, кроме Алтайского края — там отмечено сокращение мигрантов на 4%. В частности, значительный прирост мигрантов наблюдается в Иркутской области – плюс 81 процент, Республике Бурятия – плюс 47,4 процента, в Забайкальском и Красноярском краях (плюс 23,6 и 15,3 процента соответственно).

По мнению полпреда, вопрос внешней миграции требует постоянного профессионального внимания сотрудников региональных управлений МВД России по вопросам миграции, органов исполнительной власти в субъектах. Как отметил Сергей Меняйло, основной целью въезда и пребывания иностранных граждан в России является трудоустройство. Так, в 2017 году в округ на работу прибыло 313 тысяч мигрантов, что составляет 35 процентов от общего числа прибывших.

"Важно при этом обеспечить мигрантам цивилизованное оказание услуг по прохождению комплексного медицинского освидетельствования, тестирования на знание русского языка, отечественной истории и основ российского законодательства, предоставление кредитно-банковских услуг", – добавил полпред.

Кроме того, необходимо оказать поддержку молодым иностранным гражданам, которые приезжают в Сибирь с целью обучения. Это позволит пополнить региональный рынок высококвалифицированными специалистами, что в перспективе окажет положительное влияние на развитие экономики сибирских регионов. На совещании были также озвучены результаты Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

"В настоящее время программа реализуется в десяти субъектах Федерации округа. Три сибирских региона – Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область – определены территориями приоритетного вселения, что позволило соотечественникам получить дополнительные преференции. Таким образом, в 2017 году трудовой потенциал округа пополнился высококвалифицированными кадрами – около 18,8 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы полпредства.