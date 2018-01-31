Фото: vk.com/barneos22

Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле — 31 января из-за порыва на сетях затопило улицу 42-й Краснознаменной бригады.

О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На ул. 42-й Краснознаменной бригады возле школы №51 прорвало трубу. Ищите пути объезда!" - отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что на проезжей части образовались большие лужи.

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Отметим, что в Барнауле на текущей неделе коммунальные аварии происходят каждый день.