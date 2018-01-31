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S7 Airlines назвала причины отмены рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск

, ИА "Амител"
Рейсы перестали осуществляться с 14 января 2018 года

Фото: onespotter.com

Авиакомпания S7 Airlines назвала основную причину отмены рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском, пишет "НГС.Новости". Полеты из столицы Сибири в Горно-Алтайск начались в апреле прошлого года, пассажиров перевозили на самолетах Embraer​ 170-LR. Это был круглогодичный рейс, но 14 января самолеты перестали ходить по данному маршруту.

Как сообщили в авиакомпании, S7 Airlines вынуждена отменить рейс Новосибирск — Горно-Алтайск в первую очередь из-за существенного повышения стоимости обслуживания в аэропорту Горно-Алтайска, включая рост цен на топливо. Руководство аэропорта не подтвердило S7 Airlines прежние условия сотрудничества. В такой ситуации выполнение рейса становится экономически нецелесообразным.

По данным сайта компании S7 Airlines, стоимость билетов на внутренние рейсы была невысокой. Так, билеты на рейс Новосибирск — Горно-Алтайск туда-обратно стоили около 5,7 тыс. рублей. Самолеты Embraer 170-LR, которые рассчитаны на 76 пассажиров, по этому маршруту летали два раза в неделю.  S7 Airlines стала первой компанией в России, которая использовала эти воздушные суда. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.01.2018 12:18
iOne

100 баксов за 400 км не дорого))

0  0
31.01.2018 12:40
- гость -

Это же туда и обратно! (800км)

0  0
31.01.2018 12:44
- гость -

В пресс-службе ГУМВД по Ростовской области сообщили об увеличении количества пострадавших в ДТП с автобусом с 8 до 14 человек. Число погибших осталось прежним – 4 человека, в том числе ребенок.

Трагедия произошла около 4 часов ночи 31 января на на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Автобус ехал из Саратова в Ростов. ПО предварительно версии ДТП произошло из-за гололеда.

0  0
31.01.2018 13:53
- гость -

31.01.2018 12:44
- гость -

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