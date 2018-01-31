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Авиакомпания S7 Airlines назвала основную причину отмены рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском, пишет "НГС.Новости". Полеты из столицы Сибири в Горно-Алтайск начались в апреле прошлого года, пассажиров перевозили на самолетах Embraer​ 170-LR. Это был круглогодичный рейс, но 14 января самолеты перестали ходить по данному маршруту.

Как сообщили в авиакомпании, S7 Airlines вынуждена отменить рейс Новосибирск — Горно-Алтайск в первую очередь из-за существенного повышения стоимости обслуживания в аэропорту Горно-Алтайска, включая рост цен на топливо. Руководство аэропорта не подтвердило S7 Airlines прежние условия сотрудничества. В такой ситуации выполнение рейса становится экономически нецелесообразным.

По данным сайта компании S7 Airlines, стоимость билетов на внутренние рейсы была невысокой. Так, билеты на рейс Новосибирск — Горно-Алтайск туда-обратно стоили около 5,7 тыс. рублей. Самолеты Embraer 170-LR, которые рассчитаны на 76 пассажиров, по этому маршруту летали два раза в неделю. S7 Airlines стала первой компанией в России, которая использовала эти воздушные суда.