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"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru ко дню рождения известного политика собрал самые запоминающиеся фразы, принадлежащие первому президенту РФ
Фото: proshowbiz.ru

Фото: proshowbiz.ru

Сегодня, 1 февраля, исполняется 88 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Имя этого человека никого не оставляет равнодушным. Существует два основных подхода к оценке "эпохи Ельцина" и в целом 1990-х в нашей стране.

Либералы считают, что именно первый президент РФ сумел направить развитие государства по демократическому пути, установив основы рыночной экономики. При Ельцине была принята Конституция 1993 года. В стране преобладали независимые, свободные СМИ, в это время выборы на уровне регионов практически всегда проходили в острой конкурентной борьбе, то же можно сказать и о выборах федеральных. Отсутствовала коррупция в том масштабе, что есть сейчас.

Правда, были и огромные социальные издержки. Безработица, задержка в выплате зарплат, пенсий, пособий, разгул криминала, приватизация, проведенная в интересах узкого круга лиц, появление первых олигархов, события октября 1993 года в Москве, первая и вторая Чеченские войны, теракты, рост внешнего долга страны, не всегда самостоятельная внешняя политика. Плюс обвинения в распаде СССР, хотя к последнему, конечно, куда в большей степени приложил руку Михаил Горбачев.

Впрочем, до сих пор люди вспоминают 90-е с некоторой ностальгией. Во-первых, потому что для многих это были годы молодости, во-вторых, вмешательство государства в частную жизнь граждан было куда меньшим, чем сейчас.

Предлагаем читателям Amic.ru вспомнить крылатые фразы, принадлежащие Борису Николаевичу. Глава государства, может быть, не был таким острым на язык, как Виктор Черномырдин, однако за словом в карман никогда не лез и в этом плане мог дать фору любому отечественному политику, кроме премьер-министра.

 
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.02.2018 08:22
Истина

Как фразу про возраст политика и маразм пропустили??? А цифра, цифра то какая???

0  0
1.02.2018 08:27
- гость -

"Вот такая, понимаешь, загогулина"
Загогулина понимаешь, это путин , которого ельцин привёл к власти, с подачи березовского

0  0
1.02.2018 08:41
Ируся

и как четко смотрится заголовок предыдущей новости : Стране нужны вытрезвители.

0  0
1.02.2018 09:42
- гость -

Иснтина, эта фраза самая первая))

0  0
1.02.2018 11:00
М

"Безработица, задержка в выплате зарплат, пенсий, пособий, разгул криминала, приватизация, проведенная в интересах узкого круга лиц, появление первых олигархов, события октября 1993 года в Москве, первая и вторая Чеченские войны, теракты, рост внешнего долга страны, не всегда самостоятельная внешняя политика.."
святые 90-е! кому-то шибка охота вернуть!

0  0
1.02.2018 11:49
11-00

стороникам анального и явлинского.

1  0
1.02.2018 12:51
- гость -

"Эльцин - папка Путина" - лучщий афоризм.

0  0
1.02.2018 13:05
- гость -

Про него лучше молчать, ибо про покойников либо хорошее, либо ничего.

0  0
1.02.2018 13:05
М

1.02.2018 08:27
- гость -
"Загогулина понимаешь, это Путин"
действительно, гегемон уже похоронил Россию, подготовил всё для её расчленения по сценарию СССР - обрушил валюту, уничтожил промышленность, армию, инициировал гражданскую войну по национально-религиозному признаку, подготовил правительства регионов. Ан-нет! Вот такая им загогулина! Скорее всего вплоть до мюнхенской речи они не могли понять who is mr.Putin!

1  0
1.02.2018 13:26
для 13-05

Про него лучше молчать, ибо про покойников либо хорошее, либо ничего.

-цитируйте уж до конца...,кроме правды!

0  0
1.02.2018 14:09
Проходимец

Путин был плохой, Ельцин был хороший

0  1
1.02.2018 14:28
- гость -

Если вы видите что власть не дорабатывает, то толкайте ее в спину...
а лучше волшебного пенделя еще никто не придумал

0  0
1.02.2018 14:29
- гость -

0  0
1.02.2018 15:24
- гость -

Он в 1999г. сдал ОПГ обьединившейся с ФСБ - твою страну россиянин и твою семью в обмен на свою неприкосновенность и счастливую жизнь для своей семьи.

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