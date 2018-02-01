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"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru ко дню рождения известного политика собрал самые запоминающиеся фразы, принадлежащие первому президенту РФ

Фото: proshowbiz.ru

Сегодня, 1 февраля, исполняется 87 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Имя этого человека никого не оставляет равнодушным. Существует два основных подхода к оценке "эпохи Ельцина" и в целом 1990-х в нашей стране.

Либералы считают, что именно первый президент РФ сумел направить развитие государства по демократическому пути, установив основы рыночной экономики. При Ельцине была принята Конституция 1993 года. В стране преобладали независимые, свободные СМИ, в это время выборы на уровне регионов практически всегда проходили в острой конкурентной борьбе, то же можно сказать и о выборах федеральных. Отсутствовала коррупция в том масштабе, что есть сейчас.

Правда, были и огромные социальные издержки. Безработица, задержка в выплате зарплат, пенсий, пособий, разгул криминала, приватизация, проведенная в интересах узкого круга лиц, появление первых олигархов, события октября 1993 года в Москве, первая и вторая Чеченские войны, теракты, рост внешнего долга страны, не всегда самостоятельная внешняя политика. Плюс обвинения в распаде СССР, хотя к последнему, конечно, куда в большей степени приложил руку Михаил Горбачев.

Впрочем, до сих пор люди вспоминают 90-е с некоторой ностальгией. Во-первых, потому что для многих это были годы молодости, во-вторых, вмешательство государства в частную жизнь граждан было куда меньшим, чем сейчас.

Предлагаем читателям Amic.ru вспомнить крылатые фразы, принадлежащие Борису Николаевичу. Глава государства, может быть, не был таким острым на язык, как Виктор Черномырдин, однако за словом в карман никогда не лез и в этом плане мог дать фору любому отечественному политику, кроме премьер-министра.

 
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.02.2018 08:22
Истина

Как фразу про возраст политика и маразм пропустили??? А цифра, цифра то какая???

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1.02.2018 08:27
- гость -

"Вот такая, понимаешь, загогулина"
Загогулина понимаешь, это путин , которого ельцин привёл к власти, с подачи березовского

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1.02.2018 08:41
Ируся

и как четко смотрится заголовок предыдущей новости : Стране нужны вытрезвители.

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1.02.2018 09:42
- гость -

Иснтина, эта фраза самая первая))

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