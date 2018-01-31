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Скамья подсудимых ждет бывшего главу Кош-Агачского района Республики Алтай Ауельхана Джаткамбаева, которого обвиняют в получении взяток в крупном, особо крупном размерах в составе организованной группы, а также в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в начале 2016 года глава Кош-Агачского района получил взятку в размере трех миллионов рублей от директора строительной организации за обеспечение победы в аукционе на выполнение работ по строительству средней школы.

"Действуя в интересах этой же фирмы, Джаткамбаев достиг соглашения с руководителем республиканского УФАС (Натальей Елбаевой — прим. ред.) и в качестве посредника передал ей взятку 300 тысяч рублей. За это руководитель регионального управления ФАС не приняла мер ответственности за нарушения антимонопольного законодательства", — добавляют в СКР.

Помимо этого, Джаткамбаеву инкриминируют получение взятки в 725 тысяч рублей в составе организованной группы от директора охранного предприятия за обеспечение победы в конкурсе на оказание услуг по охране районных образовательных учреждений.

Общая сумма контрактов составляла более 12,5 млн рублей.

Также в 2016 году обвиняемый получил взятку от директора фирмы в сумме 430 тысяч рублей за обеспечение победы в аукционе на поставку угля.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.