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Жильцы частного сектора остались без воды из-за коммунальной аварии, случившейся утром 31 января на улице 42-й Краснознаменной бригады.

"На время производства работ ограничено водоснабжение в домах частного сектора пр. Салаирского, 1-го, 2-го, 3-го Кооперативного, а также в 1 многоэтажном жилом доме и школе №51. Водоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ", — сообщили в Барнаульском водоканале.

На коммунальном предприятии уточняют, что повреждение произошло на водопроводе диаметром 300 миллиметров по адресу: улица 42-й Краснознаменной бригады, 8а.

Напомним, что в результате порыва была затоплена проезжая часть дороги. В данный момент место повреждения локализовано, выход воды прекращен. Дорожные службы ведут очистку проезжей части от наледи.

Отметим и то, что в течение этой недели коммунальные аварии в Барнауле происходят каждый день.