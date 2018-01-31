Фото: 22century.ru

Рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России за 2017 год возглавил Сбербанк. На втором месте по капитализации оказался "Газпром", на третьем расположилась "Роснефть". Список ежегодно составляется агентством "РИА Рейтинг".

Суммарная рыночная капитализация 100 самых дорогих российских публичных компаний по итогам 2017 года выросла на 1,3%, до 643 миллиардов долларов; состав первой тройки не изменился, однако новым лидером стал Сбербанк. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в 84 миллиарда долларов.

Вторую позицию занимает "Газпром" с 53,35 миллиарда долларов. Третья строчка за "Роснефтью" с 52,9 миллиарда. В первую десятку также вошли "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и Новолипецкий металлургический комбинат.

Список 100 крупнейших публичных компаний страны за 2017 год пополнили девять новых компаний, пять из которых сделали это за счет IPO и SPO — En+ Group, "Детский мир", "Ленэнерго", "Инград" и "Аптечная сеть 36,6".

В числе компаний со значительным снижением рыночной капитализации также оказались АФК "Система", "Магнит", "Башнефть", ВТБ, "Нижнекамскнефтехим", "Лента", Челябинский цинковый завод, "Русагро", "Уралкалий" и "Полюс". По мнению аналитиков "РИА Рейтинг", снижение капитализации у лидеров по отрицательной динамике было обусловлено в основном индивидуальными причинами.