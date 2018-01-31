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Рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России за 2017 год возглавил Сбербанк. На втором месте по капитализации оказался "Газпром", на третьем расположилась "Роснефть". Список ежегодно составляется агентством "РИА Рейтинг".
Суммарная рыночная капитализация 100 самых дорогих российских публичных компаний по итогам 2017 года выросла на 1,3%, до 643 миллиардов долларов; состав первой тройки не изменился, однако новым лидером стал Сбербанк. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в 84 миллиарда долларов.
Вторую позицию занимает "Газпром" с 53,35 миллиарда долларов. Третья строчка за "Роснефтью" с 52,9 миллиарда. В первую десятку также вошли "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и Новолипецкий металлургический комбинат.
Список 100 крупнейших публичных компаний страны за 2017 год пополнили девять новых компаний, пять из которых сделали это за счет IPO и SPO — En+ Group, "Детский мир", "Ленэнерго", "Инград" и "Аптечная сеть 36,6".
В числе компаний со значительным снижением рыночной капитализации также оказались АФК "Система", "Магнит", "Башнефть", ВТБ, "Нижнекамскнефтехим", "Лента", Челябинский цинковый завод, "Русагро", "Уралкалий" и "Полюс". По мнению аналитиков "РИА Рейтинг", снижение капитализации у лидеров по отрицательной динамике было обусловлено в основном индивидуальными причинами.
Комментарии
Из-за опасения нарваться на санкции и потерять свои прибыли, отделений российского Сбербанка нет в российском Крыму?
Дружки царя как всегда в топе.
Воры в законе всегда живут богато .
самые большие активы у ЦБ, на мой взгляд. Ему и принадлежит половина сбера.
почему же аналитики вообще не упомянули столь известную организацию? или она мелкой стала?
Присматривают что еще приватизировать по дешовке?
какие отделения в крыму???? неужели вы все еще верите в деда мороза.кому он сдался мяшняш.Главное чтоб швейцарский филиал нормально работал.а то все тут распереживались про кремлевский список,крым.Кстати,информации по капитализации этой структуры вы никогда не увидите.А швейцарская дочка в цюрихе исправно работает видимо на санкционных россиян.
http://www.sberbank.ru/ru/about/affiliated_banks_abroad/db/switzerland
Неплохо было бы рассчитаться за деньги, украденные Сбером в 90-е.
И до 91-ого то же!!!
надо было покупать акции банка пару лет назад хотя бы. но кто ж знал.