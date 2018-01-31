Рубцовские депутаты на очередной сессии приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработанную комитетом по архитектуре и градостроительству, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно указанному решению, в Рубцовске будет спроектировано и построено несколько дорог и мост через реку Алей. В частности, запланировано строительство соединения проспекта Ленина с улицей Алтайской, проектирование и строительство моста через реку Алей в районе улицы Светлова, проектирование и строительство автодороги по улице Лучистой от проспекта Ленина, проектирование и строительство автодороги по проспекту Ленина от улицы Транспортной до границы города Рубцовска и строительство автомобильной дороги местного значения по улице Оросительной от улицы Р. Зорге до Новоегорьевского тракта.

Кроме того, согласно масштабным планам народных избранников, будет осуществляться строительство автодороги в правобережном районе от моста через реку Алей по улице Светлова до дороги на село Безрукавка, 3,5 км; строительство городской дороги для автобусного и троллейбусного сообщения, связывающей проспект Ленина и улицу Пролетарскую.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города предусматривает реализацию указанных мероприятий до 2025 года. Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривается за счет средств бюджета города и, по возможности, из других источников финансирования.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске не могут найти средства на строительство обхода города. Речь идет о строительстве 18-километровой дороги в обход Рубцовска, которое обойдется в миллиард рублей. Строительство участка было намечено на 2020 год, но Росавтодор перераспределил средства в пользу участков с более интенсивным движением в сторону Бийска и Новосибирска.