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Проблемы с отоплением в жилых домах и социальных объектах в алтайском райцентре Шипуново стали предметом доследственной проверки.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в рамках проверочных мероприятий будут осмотрены квартиры и социальные объекты, где нарушен температурный режим, а также котельные, расположенные в районном центре.

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"Изъята документация учета тепловой энергии, образцы имеющегося топлива. В настоящее время следствием осуществляются опросы жителей домов, по изъятому топливу назначается судебная экспертиза", — добавляют в СКР.

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По итогам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал выяснить, по какой причине происходили перебои в работе коммунальных служб региона в период аномальных холодов, который завершился в регионе в конце прошлой недели.