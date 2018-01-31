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Проблемы с отоплением в жилых домах и социальных объектах в алтайском райцентре Шипуново стали предметом доследственной проверки.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в рамках проверочных мероприятий будут осмотрены квартиры и социальные объекты, где нарушен температурный режим, а также котельные, расположенные в районном центре.
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"Изъята документация учета тепловой энергии, образцы имеющегося топлива. В настоящее время следствием осуществляются опросы жителей домов, по изъятому топливу назначается судебная экспертиза", — добавляют в СКР.
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По итогам проверки будет принято правовое решение.
Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал выяснить, по какой причине происходили перебои в работе коммунальных служб региона в период аномальных холодов, который завершился в регионе в конце прошлой недели.
Комментарии
еще в Барнауле надо проверить, ценик за отопление зашкаливает. Зачем когда тепло, так топить?!
Вы еще в с.Первомайское проверьте температурный режим в многоквартирном доме по ул.мкр. Комсомольский 34. В квартирах по 10 градусов а счета за отопление по 7т.р.
проверьте ешё школу нр 31 в Барнауле дети и преподаватели замерзают.