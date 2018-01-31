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Два случая заболевания лихорадкой Денге зарегистрировали у жителей Алтайского края в январе текущего года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточняют, что оба жителя, у которых выявлено заболевание, прибыли с отдыха из Таиланда.

"Неблагополучными странами по лихорадке Денге являются Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индия, Африка, Мексика, Бразилия. Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицируемым насекомым. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки до очень высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, мышечной и суставной болью, а также сыпью", — добавляют в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве также призывают немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения самочувствия.