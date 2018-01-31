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Вице-премьер Александр Хлопонин поручил до 20 февраля проработать вопрос локализации выпуска техники для алкоотрасли, пишут "Известия".

Вице-премьер поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти и отраслевыми союзами проработать этот вопрос. Свои предложения чиновники должны представить в правительство до 20 февраля.

Отмечается, что в настоящее время предприятия алкогольной отрасли работают с использованием импортного оборудования. Минпромторг может предложить изготовителям этого оборудования государственные преференции.

За 11 месяцев минувшего года, по данным Минпромторга, объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 52,2 миллиарда рублей, включая также технику для производства спиртного. В ведомстве отметили, что занимаются определением критериев, согласно которым оборудование для алкогольной отрасли можно будет отнести к отечественному. В случае, если оно будет признано таковым, то сможет претендовать на ряд мер господдержки.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал импортозамещение важным этапом в развитии экономики.