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Вице-премьер Александр Хлопонин поручил до 20 февраля проработать вопрос локализации выпуска техники для алкоотрасли, пишут "Известия".
Вице-премьер поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти и отраслевыми союзами проработать этот вопрос. Свои предложения чиновники должны представить в правительство до 20 февраля.
Отмечается, что в настоящее время предприятия алкогольной отрасли работают с использованием импортного оборудования. Минпромторг может предложить изготовителям этого оборудования государственные преференции.
За 11 месяцев минувшего года, по данным Минпромторга, объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 52,2 миллиарда рублей, включая также технику для производства спиртного. В ведомстве отметили, что занимаются определением критериев, согласно которым оборудование для алкогольной отрасли можно будет отнести к отечественному. В случае, если оно будет признано таковым, то сможет претендовать на ряд мер господдержки.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал импортозамещение важным этапом в развитии экономики.
Комментарии
Импортозамещение в действии!
А сигаретные фабрики тоже будут комплектовать отечественными станками?
А трелевщики (для работы в лесу) тоже будут своими?!!! Неа, не будут, АТЗ уже нема -Рубцовка даже слезы высушила.
Да здравствует самогонный аппарат !!!
Главное, что Минпромторг будет считать отечественным оборудованием? Китайские контроллеры с американским программным обеспечением будут считаться таковым?
Так как у нас некоторые регионы до сих пор на производителях и торговцах спиртным держатся, видимо вопрос немаловажный.
С господдержкой не могу согласиться. Частный бизнес такого рода не должен иметь господдержку . Жуть какая..
Да желательно всю продукцию производить на отечественном оборудовании.