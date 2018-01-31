Сожители в Новосибирске получили сроки за нападение на детский магазин

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Сожителей в Новосибирске приговорили к длительным срокам лишения свободы за нападение на магазин детских товаров на улице Королева.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, преступление было совершено 29 октября 2015 года, когда вооруженный пистолетом мужчина прошел в административное помещение и, угрожая оружием, похитил у бухгалтера крупную сумму денег.

"По одной из версий, которые проверяли следователи и оперативники уголовного розыска, не исключалась причастность к нападению кого-то из персонала магазина. В дальнейшем она стала основной в расследовании разбоя. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность 32-летней работницы супермаркета, которая сообщила соучастникам информацию для планирования вооруженного налета. Она рассказала о крупной сумме денег в кассе, как можно проникнуть в помещение, а позже оставила открытой дверь на второй этаж, где располагалось кассовое помещение, и подала условный сигнал о начале нападения. В результате вооруженного нападения было похищено почти 6,8 миллиона рублей", — отмечают в полиции.

В ГУ МВД добавляют, что к нападению оказался причастен 35-летний сожитель подозреваемой, а исполнителем преступления был 33-летний новосибирец.

Их задержали 29 декабря 2015 года. Во время обыска оперативники обнаружили часть похищенных денег, которые соучастники поделили между собой.

В итоге суд признал сожителей виновными в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище в особо крупном размере.

Мужчина получил 7,5 лет лишения свободы, женщина — 7 лет лишения свободы.

В отношении третьего участника нападения расследование продолжается.