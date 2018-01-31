Фото: 04.мвд.рф

Житель Горно-Алтайска в ближайшее время может оказаться фигурантом уголовного дела об угрозе убийством — жертвой мужчины оказалась его сожительница.

В республиканском МВД отмечают, что в полицию обратилась 40-летняя горожанка, сообщившая, что сожитель избил ее и угрожал убийством.

Правоохранители выехали по адресу, указанному женщиной, и задержали 33-летнего мужчину.

По предварительной информации, между сожителями произошла ссора. "После словесной перепалки мужчина руками и ногами нанес несколько ударов по лицу и телу, после чего начал душить потерпевшую и высказывал в ее адрес угрозу убийством. В сложившейся обстановке, учитывая агрессивное поведение сожителя, женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления", – сообщают в ведомстве.

Полицию женщина вызвала утром, когда мужчина спал. В ходе разбирательства задержанный признался в содеянном.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.