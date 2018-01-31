Антивыборные листовки в Алтайском крае признали незаконными

Избирательная комиссия Алтайского края признала листовки, распространяемые в Заринске и Славгороде, незаконной агитационной продукцией. Об этом сообщила глава комиссии Ирина Акимова (на фото) на пресс-конференции в среду, 31 января.

"В Заринске и Славгороде распространялись незаконные печатные материалы. Были обнаружены разные варианты подложных листовок, оформленных с элементами официальной символики выборов ЦИК и подписью главы ЦИК. В них содержались призывы бойкотировать выборы, один из кандидатов (Владимир Путин — прим.ред.) упоминался с негативными комментариями", — рассказала Ирина Акимова.

По данному факту направлено представление в МВД о необходимости изъять материалы и найти нарушителей.

Кроме того, в Славгороде распространялась еще одна листовка — "Забастовка избирателей". Об этом на минувшей неделе сообщил портал Amic.ru. По нашей информации, ее самостоятельно сделала местная жительница на домашнем принтере.

Ирина Акимова уточнила, что листовка была без выходных данных и с призывом бойкотировать выборы, а также с негативными комментариями про Владимира Путина. В ней был также анонс пикета оппозиции, который был проведен Алексеем Навальным 28 января в разных городах России.

"Этот материал также был признан незаконным. В ГУ МВД направлено представление на пресечение распространения и установление лиц с последующим привлечением к ответственности", — добавила Акимова.

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А вот в сюжете местного бийского телеканала нарушений не нашли. Напомним, в ролике от 15 января рассказывается, как в Бийске проходит сбор подписей для регистрации Владимира Путина. В частности, сообщалось, что некое предприятие осуществляет подвоз людей к пунктам сбора подписей. На однобокое освещение процесса сбора подписей за одного кандидата (а кроме Путина их собирало более 10 кандидатов, именно в Алтайском крае за Путина и за Григория Явлинского) в ЦИК пожаловалась ассоциация избирателей "Голос".

"Центризбирком нарушений не установил. Данный сюжет не был признан агитацией, он является деятельностью СМИ по освещению предвыборной кампании. СМИ вправе освещать ход избирательной кампании", — уточнила Ирина Акимова.

Вопросы вызвал еще один материал в алтайском СМИ — заринская профсоюзная газета разместила обращение профсоюзного комитета к его членам в поддержку одного из кандидатов. Избирательная комиссия не сочла это агитацией — умысел редакции установлен не был.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.