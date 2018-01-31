Антивыборные листовки в Алтайском крае признали незаконными

Избирательная комиссия Алтайского края признала листовки, распространяемые в Заринске и Славгороде, незаконной агитационной продукцией. Об этом сообщила глава комиссии Ирина Акимова (на фото) на пресс-конференции в среду, 31 января.
"В Заринске и Славгороде распространялись незаконные печатные материалы. Были обнаружены разные варианты подложных листовок, оформленных с элементами официальной символики выборов ЦИК и подписью главы ЦИК. В них содержались призывы бойкотировать выборы, один из кандидатов (Владимир Путин — прим.ред.) упоминался с негативными комментариями", — рассказала Ирина Акимова.
По данному факту направлено представление в МВД о необходимости изъять материалы и найти нарушителей.
Кроме того, в Славгороде распространялась еще одна листовка — "Забастовка избирателей". Об этом на минувшей неделе сообщил портал Amic.ru. По нашей информации, ее самостоятельно сделала местная жительница на домашнем принтере.
Ирина Акимова уточнила, что листовка была без выходных данных и с призывом бойкотировать выборы, а также с негативными комментариями про Владимира Путина. В ней был также анонс пикета оппозиции, который был проведен Алексеем Навальным 28 января в разных городах России.
"Этот материал также был признан незаконным. В ГУ МВД направлено представление на пресечение распространения и установление лиц с последующим привлечением к ответственности", — добавила Акимова.
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А вот в сюжете местного бийского телеканала нарушений не нашли. Напомним, в ролике от 15 января рассказывается, как в Бийске проходит сбор подписей для регистрации Владимира Путина. В частности, сообщалось, что некое предприятие осуществляет подвоз людей к пунктам сбора подписей. На однобокое освещение процесса сбора подписей за одного кандидата (а кроме Путина их собирало более 10 кандидатов, именно в Алтайском крае за Путина и за Григория Явлинского) в ЦИК пожаловалась ассоциация избирателей "Голос".
"Центризбирком нарушений не установил. Данный сюжет не был признан агитацией, он является деятельностью СМИ по освещению предвыборной кампании. СМИ вправе освещать ход избирательной кампании", — уточнила Ирина Акимова.
Вопросы вызвал еще один материал в алтайском СМИ — заринская профсоюзная газета разместила обращение профсоюзного комитета к его членам в поддержку одного из кандидатов. Избирательная комиссия не сочла это агитацией — умысел редакции установлен не был.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
странно, фарс, под названием "выборы" законнен, а листовки, почему-то, нет
14:09)+100
Кто то же оплачивает издание таких листовок. У кого то есть на это деньги. Ну не хочешь, не ходи, зачем деньги то тратить? Тем более, что порога явки нет. Сколько бы не пришло выборы состоятся. Нафига деньги на листовки выбрасывать? Чтобы потом, говорить, а, мало пришло? Так это не аргумент, никто идти не запрещал
Может потому что, выборы- это шоу, а в листовках всё серьёзно.
А большевики законно или незаконно совершили революцию в 1917 году? А в 1991 году законно или незаконно сменили социализм на тот строй, которому до сих пор не придумали название? А законно или незаконно общенародную собственность за бесценок отдали в частные руки? Законно или незаконно закрывают школы, больницы и другие объекты социальной направленности? Законно или незаконно большая часть населения России находится за чертой бедности?
“Я считаю что в России нужны две вещи - честные выборы и независимый суд. Я, как гражданин, считаю, что когда ты видишь несправедливость, вранье обман, если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь хотя бы в этом не участвовать”, - мэр крупнейшего города Урала Евгений Ройзман.
31.01.2018 14:09
- гость -
Закон суров, но это закон. Это пару тысяч лет назад сказали. Если люди за закон вылазят, трупы появляются. Поэтому несколько тысяч лет назад и договорились, друг друга не мочить, а жить по закону. Нафиг эти перестрелки. Вот тех, кто выборы на амике обс34ает, не садят, разве это плохо?
Для 14:09 ох чую Навальнятиной запахло!!!такие слова только эти "граждане" используют)
31.01.2018 14:18
- гость -
Хочешь участвуй, не хочешь не участвуй, в этом и свобода
Явка на выборах и без листовок будет на уровне 26-30 %, за гаранта отдадут голоса 45-52%, что составит 15-20% от всего электората, что всё равно даст возможность избранному кандидату заявить, что он всенародно избранный и в основе его власти высокий рейтинг легитимности.
Выборы -фарс, шоу.... А что должно произойти что бы это шоу не было?? Вот кто должен быть что бы вы пошли голосовать? Если нашлось 200 тыс имбицилов, которые подписи за Собчак отдали - значит мы заслужили это шоу!!
Так в этом и смысл, если ты добровольно не пошел голосовать, нечего потом орать, а мы не пошли. Тебе же никто не запрещал прийти. Я, например, честно признаюсь, не пойду. Но никого отговаривать не собираюсь, хочешь иди, не хочешь не иди, в этом и свобода
31.01.2018 14:19
гость Закон суров, но это закон. Это пару тысяч лет назад сказали. Если люди за закон вылазят, трупы появляются.[em][/em]
Они сейчас и по закону появляются от нищеты и плохой медицины. Но страшнее трупов сильное снижение рождаемости. Во время Великой отечественной войны трупов было много, никто не спорит, но в те годы в СССР был самый сильный прирост населения.
ахаха
листовки фальшивые, а выборы какие тогда?
Получается законные
31.01.2018 14:41
- гость -
А если не по закону жить трупов еще больше будет
Всё, что мешает провести фальшивые безальтернативные выборы с одним значимым кандидатом и малозначащей, набранной для массовости подтанцовкой нужно считать незаконным!
31.01.2018 14:53
гость
в конституции сказано другое
Все что не соответствует закону, надо считать не законным. Это же логично.
31.01.2018 14:56
- гость -
именно это там и сказано
Правоохранительные органы начали рассылать в типографии уведомления с указанием не брать заказы на производство печатной продукции, «дискредитирующей представителей органов государственной власти, политических деятелей» в период подготовки и проведения президентских выборов.
Для 14:09 ох чую Навальнятиной запахло!!!такие слова только эти "граждане" используют
-я бы даже сказал ЗАВОНЯЛО.
31.01.2018 14:57
гость
ну там как бы только про 2 срока сказано, не более
Всё, что мешает провести фальшивые безальтернативные выборы с одним значимым кандидатом и малозначащей, набранной для массовости подтанцовкой нужно считать незаконным!
-А Путину надо самому взращивать оппозицию
что-бы создать себе конкуренцию!? или он виноват как вы сказали в малозначащей и никчёмной(либо криминальной проталкиваемой Западом)
31.01.2018 15:01
- гость -
Про два срока подряд. Есть слово такое "подряд". Можно в словаре посмотреть, что оно означает
14:19 гость, 15:00 гость
это вы с методичкой просто в туалет ходите слишком часто, вот и воняет
Оппозиция то есть. Проблема, что все к власти идут, чтобы к кормушке попасть. По другому пока за тысячу лет еще не было. А зачем менять шило на мыло? Тем более, что мыло может кормушку за бугор вывозить, а шило уже нет
31.01.2018 15:04
- гость -
Лучшее политическое поле - вытоптаное, пустое, без намека на конкуренцию.
31.01.2018 15:10
- гость -
Конкуренция хорошо. Если один кандидат мне обещает 100 штук в месяц, а другой 200, то это хорошо. Но ведь это не реально. А еще и не обещают. и кандидаты русофобы мне не нравятся
если кто-то печатает листовки (за деньги) значит кому то это выгодно. что-бы потом ВОНЯТЬ про не состоявшиеся(нелегитимные)выборы.
есть у нас в Барнауле политик Вольнов В В и ему подобные неудовлетворенные жизью вот они за этим стоя
методички создаются для безмозглых либо продажных ,таких как последователей Навального или Явлинского.
навальный -крыса ,использующая малолеток как пушечное мясо. протестующих сами не знают против чего.
31.01.2018 15:06
гость
про два срока подряд - это значит второй срок может быть только сразу за первым
31.01.2018 15:23
15-08
а последователи главстерха безмозглые или продажные? Глядя на Мутко, Сердюкова, Улюкаева и то и другое
31.01.2018 15:25
- гость -
Вы, видимо, слепой, глухой...ну и тупой к тому же...
31.01.2018 15:30
месный
Правильно. Три подряд нельзя. Два можно. Потом обязательно перерыв. И потом опять два подряд можно. Три нельзя. В Белоруссии пять подряд можно, без перерыва. Такая Конституция
31.01.2018 15:25
- гость -
ваше жизненное благополучие напрямую зависит от того, что сейчас в стране путиным выстроено? Или так, мозгов просто нет, а крикнуть хочется чёнибуть?
31.01.2018 15:31
- гость -
Так Улюкаев сидит. Последователей не садят.
Наше жизненное благополучие зависит от США
У жени ройзмана сердце кровью обливается,когда он узнаёт,что кто-то девушек молоденьких обирает на их вещички.Только честный суд и справедливое наказание выведет гражданина на свободу с чистой совестью.
31.01.2018 15:39
гость
А про Сердюкова что скажите? Он не сидит, значит ярый последователь, как и Васильева )))) Ну и про колхозника-Мутко, замолвите словечко, своим умом добившегося того, что нас на олимпиаду не пускают
А билборды Путина законны - ведь он еще даже кандидатом не утвержден-вдруг Чуров его зарубит!
31.01.2018 15:44
- гость -
Васильева отсидела. Тоже не совсем последователь. Мутко вообще не понятный тип, не пойму чем он так ценен, думаю у него какие-то связи в МОК были, но устарели. Или стали недостаточны. По мне главное, что элита бабки за бугор теперь вывозить не может. Это же хорошо. А если к Навальному перескочит, опять вывозить сможет
31.01.2018 15:47
- гость -
Сейчас же Памфилова, она спец по правам человека, значит все законно
31.01.2018 15:49
гость
т.е. к таким последователям у вас претензий нет, а к Навальному есть?
31.01.2018 15:50
гость
тут главное в том какого именно человека
31.01.2018 15:25
- гость -
Вы, видимо, слепой, глухой...ну и тупой к тому же...
-хвалю за самокритику. прозрел наконец то
31.01.2018 15:49
гость
т.е. к таким последователям у вас претензий нет, а к Навальному есть?
-он зек и крыса продажная.
31.01.2018 16:16
- гость -
а Васильева с Сердюковым кто?
31.01.2018 16:16
- гость -
какой он зек? дела сфабрикованы, почитайте информацию о них. В ЕСПЧ это доказано.
И кому он продался?
31.01.2018 16:14
15-33
Детей из садика уже отпустили?
31.01.2018 15:49
гость
Мутко мутный тип, это да. И связи у него были, но не в МОКе совсем. В молодости он тесно дружил с Собчаком, ну и естественно, позже, когда Собчак поднялся, Путин тоже был вхож в их круг общения. Личных качеств для министра спорта у него 0, должность он свою получил только из-за дружбы с кем надо, точно также как и Васильевы, Сердюковы, Сечины, Ротенберги и прочая шушера из Кремлевского списка. Это нормально по-вашему? Или зек и крыса продажная все равно здесь Навальный?
Выборы без выбора
Олёша Овальный, никак не успокоится?
Кремлеботам нечем по существу ответить?
Итоги выбров известны. Может быть устроят фарс в виде второго тура с непойми кем по фамилии Грудинин, но это врядли. Скорее всего обойдуться одним туром.
Зачем туда ходить нормальным людям? Я вот цирк с детства не люблю.
31.01.2018 16:19
месный
[старожил] [больше 500 сообщений]
31.01.2018 16:16
- гость -
какой он зек? дела сфабрикованы, почитайте информацию о них. В ЕСПЧ это доказано.
И кому он продался?
Да наcpать. Сказали зек- значит зек. Он с этим согласился. Че волну гнать?
Че за на фото? Неприятная
31.01.2018 17:46
Проходимец
с чего взял что он согласился?
С того что он этого не отрицает. И в этом цирке согласился добровольно участвовать согласно отведенной ему роли.
Обычному зеку на условном сроке разрешат колесть по стране и проводить митинги? А за границу выпустят? Вот то-то и оно
Я так и не понял, в чём состоит незаконность листовок. В том, что в них призывают бойкотировать псевдовыборы? У каждого своё мнение, и он вправе его высказывать. Кто-то агитирует за Путина, кто-то за,прости господи, Собчак, кто-то за новоявленного коммуниста Грудинина. Есть ещё и приверженцы престарелого Жириновского. И каждый распространяет свою агитацию. Где будет нарушение закона?
31.01.2018 17:59
Проходимец
а что на условном сроке запрещено ездить по стране и за границу?
Там же подписки о невыезде нету..
15:25
- гость -
ваше жизненное благополучие напрямую зависит от того, что сейчас в стране путиным выстроено?
Кто мало видел, много воет...
Прекратил гражданскую войну, возобновил выплаты пенсий и социалки, олимпиаду в сочи провел, возродил армию и веру народа в Россию. Так что с навальным и грудининым не сравнить.
Молодые и глупые орущие за Навального , видимо росли без витаминов, знаний не хватает, мозги не варят, все что умеют -это орать громко.
31.01.2018 19:29
- гость -
Подписываюсь под каждым словом!
Нужно сделать выборы обязательными и именными, а недобровольными и тайными, как сейчас. Чтобы любой избиратель зайдя в свой web-кабинет мог посмотреть, за кого отдан его голос. И разговоры о фальсификациях сразу прекратятся.
31.01.2018 19:29
- гость -
какую войну он прекратил, в чечне чтоли. ага теперь мы из своих налогов им дань платим, это назывыется прекратил?. а народец оттуда хлынул в москву праздновать победу.
пенсию тоже отлично платят, у пенсионера хватает на жкх, таблетки подешевле, а далее дилема : чё поесть купить скромненько или из одежды чего самого дешевого.
в сочи тож отличились - намухлевали так, что все аж ахренели, и досих пор разгребаем.
армия тож сильно поднялась под сердюковым и васильевой.
народ прям вообще в восторге что в России творится, особенно со здравоохранением и образованием и с остальной социалкой и верит что такое процветание будет и дальше идти в туже сторону.
31.01.2018 19:46
- гость -
они так сделают только тогда, когда придумают как в этом случае фальсифицировать незаметно
Вы мясной, не можете объективную оценку давать, все у вас плохо. Могу вам одно сказать, есть люди которые делают дела, да с ошибками с шишками, но они идут вперед. А есть другие, которые говорить красиво умеют, а делать ничего не могут. Научитесь их различать.