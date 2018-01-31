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Двадцатилетняя девушка в Алтайском крае, которую не обучили технике безопасности на работе, потеряла руку в цехе по распилу досок, после того как она туда устроилась, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в апреле 2017 года в общество с ограниченной ответственностью Тальменского района на работу устроилась 20-летняя местная жительница. Ее не обучили безопасным методам и приемам выполнения работ, не было стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда.

"Несмотря на это, через месяц работницу, не обладавшую достаточным опытом и необходимыми знаниями, направили в цех по распилу досок на торцевом станке. Рука девушки попала на режущую часть станка, в результате чего произошла полная травматическая ампутация части левой кисти", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении директора возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователи считают, что произошедшее стало возможным вследствие бездействия со стороны директора организации, нарушившего требования охраны труда. Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу.