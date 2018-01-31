Справедливороссы обсудят проблемы местного самоуправления на Алтае

"Справедливая Россия" проведет в парламенте Алтайского края семинар-совещание по проблемам местного самоуправления в селах региона. Мероприятие проведет депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Актуальные вопросы и перспективы организации местного самоуправления в сельских поселениях Алтайского края" — семинар под таким названием пройдет в Парламентском центре в четверг, 1 февраля.

Участие в мероприятии примут депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев, руководитель фракции "СР" в АКЗС Александр Молотов, представители министерства финансов Алтайского края, заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин и другие главы и депутаты представительных органов сельских поселений.

На семинаре обсудят актуальные вопросы правового регулирования местного самоуправления, проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае, а также вопросы организации местного самоуправления в муниципальных сельских поселениях Алтайского края.