Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Вода в Оби в Барнауле в районе строящейся набережной станет более чистой и прозрачной за счет новых очистных сооружений. В среду, 31 января, глава Барнаула Сергей Дугин и губернатор Александр Карлин побывали на очистных сооружениях, на которых ведутся пуско-наладочные работы на улице Чехова.
Как отметили высокие гости, этот объект уникален для всей Сибири. Ливневые стоки в исторической части краевой столицы общей площадью более 40 гектаров будут собираться в дождеприемные колодцы. Далее по коллекторам, созданным в прошлом и позапрошлом годах, стоки будут поступать в накопительные подземные резервуары для последующей очистки.
В мэрии заявляют, что на выходе это должно дать следующий эффект – будет продлен срок эксплуатации зданий, которые имеют статус исторических и архитектурных памятников. Дело в том, что фундаменты и фасады этих строений подвергаются разрушению водой.
Производительность станции очистки сточных вод марки "ЛОС-35" модульного типа, которую и посетил Сергей Дугин, составляет 35 литров в секунду. Очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме. Постоянного персонала для их обслуживания не потребуется.
По словам Дугина, большая часть объекта скрыта под землей. Подобные очистные сооружения есть только в Сочи, где их возвели к Олимпиаде 2014 года. В Барнауле строительство объекта длилось два года. Стоимость работ составила 425 миллионов рублей, из них на очистные сооружения было направлено 297 миллионов, на ливневую канализацию и благоустройство улиц — 128 миллионов.
Работать очистные сооружения будут в автоматическом режиме, без постоянного персонала. Вся информация о состоянии оборудования станции очистки сточных вод, пожарной сигнализации, о несанкционированном появлении посторонних в здании будет передаваться в диспетчерский пункт, контролировать работу объекта будут бригады обслуживающей организации. Очистные сооружения будут работать в круглогодичном режиме.
После открытия объекта губернатор Карлин сообщил, что река Барнаулка должна стать притягательным местом отдыха.
Комментарии
После открытия объекта губернатор Карлин сообщил, что река Барнаулка должна стать притягательным местом отдыха.
В каком месте она станет притягательной? В месте сброса сточных вод из этого водоочистительного сооружения?
Капец какой то)))) И кто им деньги выделяет на эту хрень))))Это как облака разгонять над нагорным парком))))
Вода в Оби в Барнауле в районе строящейся набережной станет более чистой и прозрачной за счет новых очистных сооружений.
и какой ширины будет полоса чистой и прозрачной воды?
Я думаю чё они там стока времени мыли то? Прямо вода текла и текла в Барнаулку. Постирухи устроили. Теперь ясно. Деньги.
Надеюсь вонять это очистительное сооружение не будет
Предлагаю помыть Василиска в Барнаулке!
Здание - настоящее украшение туркластера!
А я рад что реки станут чище. Молодцы!!!
и пить можно сразу после очистки