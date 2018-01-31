Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Вода в Оби в Барнауле в районе строящейся набережной станет более чистой и прозрачной за счет новых очистных сооружений. В среду, 31 января, глава Барнаула Сергей Дугин и губернатор Александр Карлин побывали на очистных сооружениях, на которых ведутся пуско-наладочные работы на улице Чехова.

Как отметили высокие гости, этот объект уникален для всей Сибири. Ливневые стоки в исторической части краевой столицы общей площадью более 40 гектаров будут собираться в дождеприемные колодцы. Далее по коллекторам, созданным в прошлом и позапрошлом годах, стоки будут поступать в накопительные подземные резервуары для последующей очистки.

В мэрии заявляют, что на выходе это должно дать следующий эффект – будет продлен срок эксплуатации зданий, которые имеют статус исторических и архитектурных памятников. Дело в том, что фундаменты и фасады этих строений подвергаются разрушению водой.

Производительность станции очистки сточных вод марки "ЛОС-35" модульного типа, которую и посетил Сергей Дугин, составляет 35 литров в секунду. Очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме. Постоянного персонала для их обслуживания не потребуется.

По словам Дугина, большая часть объекта скрыта под землей. Подобные очистные сооружения есть только в Сочи, где их возвели к Олимпиаде 2014 года. В Барнауле строительство объекта длилось два года. Стоимость работ составила 425 миллионов рублей, из них на очистные сооружения было направлено 297 миллионов, на ливневую канализацию и благоустройство улиц — 128 миллионов.

Работать очистные сооружения будут в автоматическом режиме, без постоянного персонала. Вся информация о состоянии оборудования станции очистки сточных вод, пожарной сигнализации, о несанкционированном появлении посторонних в здании будет передаваться в диспетчерский пункт, контролировать работу объекта будут бригады обслуживающей организации. Очистные сооружения будут работать в круглогодичном режиме.

После открытия объекта губернатор Карлин сообщил, что река Барнаулка должна стать притягательным местом отдыха.