Одеваться красиво, но при этом дешево, хочется многим. Поэтому кто-то ждет скидок, кто-то заказывает одежду через интернет, кто-то идет на базар. Где сейчас выгоднее всего покупать вещи, редакция Amic.ru спросила у жителей Барнаула.

Магазины

"Когда нужно купить себе вещи, вопросов у меня не возникает. Сразу еду в магазин. Сегодня в городе открылся хороший пул масс-маркетов, в которых можно недорого купить стильные и качественные вещи, а также верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Конечно, нужно знать, когда стоит делать вылазку в магазины. Время скидок — наилучшее для покупки "на будущее". Вряд ли на рынке возможно взять зимний пуховик в феврале за тысячу рублей, а туфли за 600 рублей. Конечно, небольшие магазины и бутики с их неизменно высокими ценами все еще заполняют ТЦ города, но крупные сети типа Zara, H&M, Reserved и т.д. в скором времени смогут их вытеснить", — убеждена горожанка Александра.

В магазинах одеваться действительно недорого. Крупные сетевики имеют возможность снижать цены и устраивать сезоны скидок. Есть немало примеров, когда на 4-5 тыс. рублей люди одевались полностью, при этом в чек входила верхняя одежда и по несколько пар нормальной обуви, которая на момент распродаж стоила 200 рублей. Подобные истории не редкость для таких отделов, как RESERVED, CROPP, HOUSE, Gloria Jeans, H&M и других. Единственный минус — это ждать. Купить новый пуховик или пару ботинок по привлекательной цене, к сожалению, получится не всегда и не у всех.

"Лично я неприхотлива в выборе одежды. Для меня любая вещь имеет свою цену, но я не готова отдавать половину зарплаты на колготки, юбки или новенький кардиган. Да и к шопингу отношусь без фанатизма, не то что многие другие мои сверстницы, для которых торговый центр стал вторым домом, где они проводят больше времени, чем на работе или учебе. Мой принцип: соотношение цены и качества. Я лучше куплю три вещи более дешевых и качественных, чем одну и очень дорогую. Главное, чтобы на любую одежду были не космические цены. Предпочитаю посещать торговые центры, где есть отделы для разных категорий девушек. Во многих из них бывают хорошие скидки. Главное — успеть попасть на них. Базары не посещаю уже много лет. В этом просто нет смысла. Одежда там не сильно дешевле, но качество намного ниже", — делится наблюдениями жительница Барнаула Екатерина.

Некоторые признались, что часто посещают и секонд-хенды.

"Я делаю покупки в торговых центрах, где удобно посмотреть одежду. Также в крупных магазинах довольно часто бывают скидки. Периодически заглядываю в "секонды", где тоже можно найти нормальную одежду, но только если есть время — это для тех, кто любит копаться в куче вещей. Мама, например, не жалует торговые центры, предпочитает покупать одежду в небольших магазинчиках, где есть размеры побольше 50", — рассказал студент Алексей.

Базары и рынки

Бытует мнение, что недорогие вещи можно купить на базаре, и при этом они будут такими же, как в некоторых барнаульских магазинах. Это отчасти верно. Если сравнить ассортимент рынка и какого-либо небольшого отдела, не связанного с тем или иным брендом, то он будет практически одинаков, только цены второго окажутся выше. Касается это чаще всего детской одежды или моделей для возрастной категории 40+.

"Я использую все возможности, чтобы сэкономить. В том числе и рынок. В магазинах, действительно, бывают скидки, но часто не на те товары, которые необходимы здесь и сейчас. Например, в конце ноября выяснилось, что сыну внезапно стали малы зимние ботинки: за лето нога с 36-го размера вымахала сразу до 40-го. Пришлось срочно искать новые. Прошлись по магазинам — цены на кожаные ботинки с натуральным мехом, подходящие по размеру, – от 6000 рублей. Понятно, что самый разгар сезона и стараются "навариться". Распродажи будут только в конце зимы или весной — босиком не походишь. Поехали на рынок на проспект Космонавтов. Купили ботинки там за 3500, натуральные, удобные. Еще и выбор был. На обратном пути зашли в тот же магазин, где перед этим мерили ботинки. Продавец поинтересовалась, мол, что купили в итоге, и долго удивлялась, что мы нашли такую хорошую марку по такой цене. Может, и подделка. Только я гонюсь не за брендом, а за качеством и комфортом. Через год сын еще подрастет, и "выбрасывать" 6 000 рублей на ботинки, которые даже не износятся за два-три месяца, мне жалко. Кстати, год назад тоже на рынке купили сыну и зимнюю куртку. Да, летом были распродажи в наших магазинах "брендовых" вещей. Но купить не рискнула, потому что за то же лето ребенок вытянулся на 7 см, и было непонятно, по размеру ли ему эта куртка будет зимой или нет. А в конце осени понравившийся пуховик в магазине стоил 6,5 тысяч рублей. На рынке мы его взяли за четыре тысячи. В большинстве своем товары что на рынках, что в магазинах одинаковые. Исключения только действительно серьезные марки. Но тут уже дело вкуса", — объясняет мама двоих детей Светлана.

Покупки в интернете

Покупками в интернет-магазинах сейчас уже никого не удивишь, хотя массово в России они появились не так давно. На различных сайтах можно купить все что угодно: от носков до разнообразных технических новинок, но вернемся к вещам. Одежду можно купить как в интернет-магазинах индивидуально, так и через совместные закупки.

"Часто беру вещи в интернете. Участвую в совместных закупках – когда группа людей оптом у производителя покупает те же вещи, что и магазины, скидывается на доставку. Получается очень выгодно. Таким образом я уже семь лет беру спортивные костюмы в школу для детей. В магазине на эту марку ценники начинаются примерно от 1700 рублей. Мне за эту сумму выходят оба костюма. Периодически также беру и себе одежду. Есть, конечно, риск — может прийти не тот размер или не тот цвет. Но, в принципе, это происходит редко. Правда, обувь таким образом брать не рискую — мне кажется, обувь надо мерить. Здесь важен не только размер, но и удобство. А "расходные" вещи — сумки, колготы, носки, пижамы, трикотаж — очень нравится покупать именно таким образом. К школе заказывала сыну рубашки за 350-400 рублей. В магазине ценник на рубашки этой фирмы стартовал от 600 рублей. Дочке блузки пришли за 700 рублей. В магазине — 1200. Сейчас заказала сумку себе за 3 300 рублей. Перед этим видела ее в одном из наших магазинов. Красивая, мягкая, чудесная. Ценник - 8700. Единственное, что подождать придется, пока придет. Но ради такой экономии подождать можно", — заключает одна из прохожих Марина.

Приобретать что-то в интернете действительно очень выгодно, а на таких крупных ресурсах, как AliExpress, можно еще и сравнить стоимость аналогичных предложений. Среди минусов: покупка может по итогу не соответствовать картинке, может быть плохого качества (в данном случае речь не идет о фирменных магазинах) либо не подходить по размеру, а также вещь не всегда легко вернуть, но цены часто оправдывают все эти риски.

Как рассказали некоторые из опрошенных, чтобы избежать проблем с тем, что вещь не сядет по фигуре, то, что нужно мерить, они стараются покупать в магазинах либо у проверенных компаний, а то, что нет — заказывают.

"Смотря что я хочу купить. Если мне нужна, допустим, сумка, то высока вероятность (97%) покупки онлайн. У меня есть любимые проверенные сайты, где я уверена в качестве товара, где крутые модели, ну и главное — устраивает цена. Вообще, соотношение цены и качества — решающий аргумент. Вот, к примеру, я искала сумку в Барнауле. То, что мне нравилось, стоило под 20 тысяч рублей. Покупка в Сети мне обошлась почти в два раза дешевле вместе с доставкой. Качество не хуже, а то и лучше. Если мне нужна обувь, то это поход по магазинам (97%). Обувь надо мерить. Поэтому безопаснее покупать в магазине. Хотя несколько пар я заказывала по интернету, на свой страх и риск, и, надо сказать, риск оправдался — подошло идеально. Вещи покупаю 50 на 50. Если что-то надо срочно, то, конечно, иду в торговый центр. Если просто хочу новую блузку, то в первую очередь захожу на любимые сайты. Главный секрет для удачных покупок онлайн — знать размерные линейки разных марок. Я точно знаю, какие бренды шьют на мою фигуру, и не боюсь покупать без примерки. А вот с незнакомыми марками бывают и неудачные покупки, когда приходится оформлять возврат", — говорит участница опроса Ольга.

Большая часть барнаульцев выступила все-таки за торговые центры и их скидки, но с оговоркой, что на распродажи нужно либо удачно попадать, а это сродни настоящему искусству, либо стараться планировать свои покупки, отталкиваясь не от собственных нужд, а от сезонного снижения цен на те или иные товары.