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Специалисты Барнаульского водоканала устранили повреждение на водопроводе на улице 42-й Краснознаменной бригады.

"Ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановлено", — проинформировали в пресс-службе коммунального предприятия.

Напомним, что утром 31 января у дома №8а по улице 42-й Краснознаменной бригады произошло повреждение на водопроводе диаметром 300 миллиметров. В результате водой залило проезжую часть улицы.

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Специалисты водоканала приступили к ликвидации повреждения, а дорожные службы начали очистку проезжей части от наледи.

Во время проведения работ было ограничено водоснабжение в домах частного сектора, в одной многоэтажке и школе №51.