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Вопреки всему: алтайский депутат о митинге в поддержку россиян на Олимпиаде

, ИА "Амител"
Паралимпийская чемпионка и депутат Татьяна Ильюченко считает участие в акции своим долгом

Фото: asuransi-travel.com

Митинг в поддержку российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее, который пройдет в Барнауле в субботу, 3 февраля, соберет немало активистов, спортсменов, депутатов, молодежи. Одним из участников будет депутат Алтайского краевого Заксобрания, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко.

"Я считаю своим долгом поддержать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Наша страна выступает под нейтральным флагом. Перед страной стоял непростой выбор: участвовать в Играх или бойкотировать Олимпиаду, и единственно верного решения не было. Поэтому последнее слово оставили за спортсменами, которые шли к своим олимпийским рекордам всю жизнь", – прокомментировала Татьяна Ильюченко.

Она сказала, что хорошо понимает настроение российских спортсменов, которые едут в Корею.

"Нам нельзя поддаваться на провокации и разогревать скандалы, а я уверена, что они будут. Россия должна пройти этот путь достойно, с гордо поднятой головой, вопреки всему. Нужно поддержать наших спортсменов, им, как никогда раньше, необходимо наше участие", — добавила она.

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Митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы" пройдет в Барнауле в Парке спорта имени Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. Начало в 12 часов.

На сцене Парка спорта выступят творческие коллективы Барнаула, рота почетного караула БЮИ, спецназ, федерации спортивной аэробики и чирлидинга.

Для гостей будут организованы спортивные состязания, откроется полевая кухня, площадки с военной техникой, выставка образцов стрелкового оружия, которое можно будет подержать в руках.

Организаторы акции — общественная организация "Волонтеры Победы", Молодежный парламент Алтайского края и Совет студентов Алтая.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.01.2018 15:43
- гость -

Последнее слово было за Путиным, это он решил, что спортсмены поедут в Корею, чтобы не потерять чемпионат мира по футболу-не надо вводить население в заблуждение!

0  0
31.01.2018 15:48
- гость -

Экс-главный тренер сборных России Борис Васильковский оценил решение конькобежки Ольги Граф не ехать на Олимпиаду-2018, а также призвал остальных атлетов отказать от участия в Играх в Корее.

0  0
31.01.2018 15:49
- гость -

Конечно, спортсменов надо поддержать! Это наш долг. Им и так сейчас трудно.

0  0
31.01.2018 15:49
- гость -

Наша страна выступает под нейтральным флагом
---
наша страна не выступает
а надо было повыступать маленько)

0  0
31.01.2018 15:50
- гость -

31.01.2018 15:43
---
найдут повод
а не найдут - придумают
и отменят в последний момент ЧМ в России

0  0
31.01.2018 15:55
Гость

31.01.2018 15:50
- гость -

И кому от этого станет плохо?

0  0
31.01.2018 15:56
- гость -

мне точно нет
я смеюсь над наивностью Гаранта

0  0
31.01.2018 15:56
- гость -

Счастливой дороги!
http://my-files.ru/Get/r91cm8/T.jpg/thumb500.jpg
Великих побед

0  0
31.01.2018 16:03
- гость -

одним словом - депутат

0  0
31.01.2018 16:18
- гость -

Почему в последнее время, слыша заявления депутатов, представляю съезд КПСС?

2  0
31.01.2018 16:22
Евгения

Какие вы глупые.. Не представляете даже, что значит для спортсмена Олимпиада. Это их жизнь. А вы, как зомби, твердите "путин..путинпутинпутин...". Деградация на лицо. Подумайте о наших ребятах-спортсменах! Поддержка им нужна, а не ваш гундеж..

0  0
31.01.2018 16:34
-гость-

а Кремлевский доклад на митинге зачитывали? а то я бы сходил!

0  0
31.01.2018 16:40
- гость -

а зачем я буду за них думать? мне их олимпиада и рекорды никуда не уперлись, лучше на эти деньги несколько спортивных площадок построили. Тем более они едут выступать сами за себя а не за Россию. вот и пусть едут за свой счет

0  0
31.01.2018 16:41
Евгении

Молодей Евгения.!
конечно нужна поддержка спортсменам...у которых не ни гимна ..ни флага ...ни Родины..
...те кто создал эту ситуацию с олимпиадой они добились этого.
оно понятно есть спортивные амбиции .но нет понятия честь.

0  0
31.01.2018 16:53
- гость -

31.01.2018 16:41
Евгении
Так надо ребят поддержать.. Мы то люди или кто? Граждане мы или не граждане?

0  0
31.01.2018 17:17
- гость -

31.01.2018 16:22
Евгения
Какие вы глупые.. Не представляете даже, что значит для спортсмена Олимпиада. Это их жизнь. А вы, как зомби, твердите "путин..путинпутинпутин...". Деградация на лицо. Подумайте о наших ребятах-спортсменах! Поддержка им нужна, а не ваш гундеж..


Мне абсолютно наплевать на жизнь и мечты спортсменов. собственно как и им на мою. Согласен с тем что ехать надо и представлять страну, а не самих себя....Делая заявления о своей "трудной" жизни, мечтах в первую очередь они думают только о себе родимых. ну скажите пожалуйста какой там труд у сноубордиста!!??? ну катался на доске ради прикола, ну получилось быстро кататься.....в чем труд?.....

0  0
31.01.2018 17:22
- гость -

31.01.2018 16:22
Евгения
-Они едут за позором и они его получат, мы благодаря им получим унижение страны. А вам умникам все божья роса!

0  0
31.01.2018 17:51
- гость -

За чей счет банкет?

0  0
31.01.2018 18:10
- гость -

Интересно откуда взялось мнение, что спортсмены представляют страну. Нет, они, конечно, представляют страну, но далеко не в первую очередь. И вообще какой-то ажиотаж нездоровый. Будто высадка на Марс, а не зрелищное мероприятие

0  0
31.01.2018 18:50
гость

В том-то и дело,что на банкете гуляют они,а платим мы.Потом ещё,и опохмелять заставят.

0  0
31.01.2018 18:56
689

31.01.2018 16:22
Евгения
+ 100
Какие то двоякие понятия о чести, долге ,Родине . Овечкины которые свалили из страны -из за денег - это "патриоты" подмахивающие режиму из за которого и достигли сегодняшнего результата, . А спортсмены которые живут и тренируются в России,которые готовы биться за свою Родину до конца - это предатели.Нет не правильно .
Патриоты едут и бьются до конца,а предатели сидят дома и скулят какие они хорошие .
А флаг ,гимн и Родину продало руководство страны, их и казнить!

0  0
31.01.2018 19:01
- гость -

"Россия должна пройти этот путь гордо"
Дорогие мои, Россию не пустили на олимпиаду, пустили спортсменов падких на деньжата и славу

0  0
31.01.2018 19:04
- гость -

18.10
Спорсмены тренируются за счет бюджета, значит представлять страну должны. Если олимпийцы будут тренироваться и медобслуживаться за свой счет, тогда они индивидуалисты , куда хотят едут кого хотят представляют, и нет им премий из бюджета.

0  0
31.01.2018 19:07
- гость -

И почему олимпийцам мускулам большие премии есть , а олимпийцам физикам, химикам, программистам нет таких бонусов???

0  0
31.01.2018 20:31
- гость -

19.47
Лукавите , грязные игры от грязного лживого запада

0  0
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