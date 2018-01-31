Митинг в поддержку российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее, который пройдет в Барнауле в субботу, 3 февраля, соберет немало активистов, спортсменов, депутатов, молодежи. Одним из участников будет депутат Алтайского краевого Заксобрания, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко.

"Я считаю своим долгом поддержать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Наша страна выступает под нейтральным флагом. Перед страной стоял непростой выбор: участвовать в Играх или бойкотировать Олимпиаду, и единственно верного решения не было. Поэтому последнее слово оставили за спортсменами, которые шли к своим олимпийским рекордам всю жизнь", – прокомментировала Татьяна Ильюченко.

Она сказала, что хорошо понимает настроение российских спортсменов, которые едут в Корею.

"Нам нельзя поддаваться на провокации и разогревать скандалы, а я уверена, что они будут. Россия должна пройти этот путь достойно, с гордо поднятой головой, вопреки всему. Нужно поддержать наших спортсменов, им, как никогда раньше, необходимо наше участие", — добавила она.

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Митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы" пройдет в Барнауле в Парке спорта имени Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. Начало в 12 часов.

На сцене Парка спорта выступят творческие коллективы Барнаула, рота почетного караула БЮИ, спецназ, федерации спортивной аэробики и чирлидинга.

Для гостей будут организованы спортивные состязания, откроется полевая кухня, площадки с военной техникой, выставка образцов стрелкового оружия, которое можно будет подержать в руках.

Организаторы акции — общественная организация "Волонтеры Победы", Молодежный парламент Алтайского края и Совет студентов Алтая.