В Минкомсвязи считают, что рано говорить о телевещании в формате 4К

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что рано говорить о развитии телевещания в формате 4К (сверхвысокой четкости) в России, потому что до сих пор ни один крупный федеральный канал не перешел на эфирное вещание HD (высокой четкости) по экономическим причинам, пишет РИА "Новости".

"Мы уже 3-4 года нашим ведущим телевизионным каналам предлагаем провести HD-трансляцию в крупных городах-миллионниках, РТРС даже частоты нашла. У нас на сегодняшний день ни один канал из крупных федеральных в HD-вещание не перешел в силу экономических причин, поэтому о 4К вообще говорить преждевременно, у нас денег сегодня на HD нет", — сказал Волин, выступая на заседании круглого стола в рамках международного форума CSTB.Telecom and Media.

По его словам, в настоящее время в РФ в формате HD вещают два эфирных канала — это Первый Крымский и "Крым 24".

Отметим, что 4К — новый формат сверхчеткого вещания. В конце прошлого года в России выпустили первые несколько дисков формата UltraHD, который в 4 раза четче, чем стандартный HD. Многие эксперты уверены, что 4К никогда не приживется в стране, учитывая, что сейчас не у всех есть телевизоры, которые поддерживают данный формат. Кроме того, на телевизорах до 65 дюймов заметить разницу между UltraHD и HD практически нереально.