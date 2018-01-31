Фото: правительство Республики Алтай

Аэропорт Горно-Алтайска расширяет маршрутную сеть и с 15 февраля открывает новый рейс – Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.



Рейсы будет выполнять авиакомпания "Ямал" на современном самолете канадского производства CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути до Челябинска составит 2 часа 20 минут вместо практически двух суток по железной дороге с пересадками.



До Красноярска время полета теперь составит 1 час 15 минут. Ранее по этому направлению летал самолет Ан-24, время в пути превышало 2 часа.



Рейсы по маршруту будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Челябинска – в 8.00, прилет в Горно-Алтайск – в 12.20, вылет в Красноярск – в 13.10, прибытие – в 14.25, вылет из Красноярска в Горно-Алтайск – в 15.20, прибытие – в 16.35, вылет в Челябинск – в 17.30, прибытие – в 18.05. Ранее перестали осуществляться рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск.

"Более шести лет назад мы открыли аэропорт после масштабной реконструкции, впервые организовали прямое авиасообщение с Москвой, сняв проблему транспортной доступности. Мы перестали быть отдаленным и труднодоступным регионом, добраться до которого можно лишь с несколькими пересадками, приложив значительные усилия. Это серьезно подстегнуло развитие туризма, поспособствовало увеличению туристического потока. Если по итогам 2011 года, в конце которого мы только открыли обновленный аэропорт, нас посетило 1,35 млн гостей, то по итогам прошлого года эта цифра уже составляет более 2 млн 50 тыс. человек", — отметил глава региона Александр Бердников.

Республиканский аэропорт возобновил работу после 20-летнего перерыва в декабре 2011 года. В мае 2012 года впервые в истории региона запущено прямое авиасообщение с Москвой. В настоящее время идет работа по приданию аэропорту международного статуса.