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Ученые из университета Шеффилда в Великобритании сумели развенчать миф о том, что женщины играют в шахматы намного хуже мужчин.

Как сообщает "Газета.RU" со ссылкой на итоги исследования, опубликованные в журнале Psychological Science, принято считать, что представительницы прекрасного пола способны играть в шахматы значительно хуже мужчин и не могут участвовать в соревнованиях с ними на равных.

Также являлось расхожим мнение о том, что такие предрассудки отрицательно влияют на шахматисток, в связи с чем те действительно показывают в играх с мужчинами не самые лучшие результаты.

Впрочем, анализ результатов более чем пяти миллионов партий, в которых участвовало более 160 тысяч игроков, показал, что стереотипы не оказывают влияния на успехи шахматисток.

Ученые анализировали информацию рейтинга ФИДЕ (Международной шахматной федерации) с января 2008 года по август 2015 года. ФИДЕ, в свою очередь, использует систему рейтингов Эло — это метод расчета относительной силы игрока в парных видах спорта, основанный на результатах игр шахматистов друг с другом.

Да, у мужчин рейтинг оказался немного выше. Однако на деле женщины выигрывали у мужчин гораздо чаще, чем можно было бы ожидать, основываясь лишь на позициях соперников в рейтинге.

Примечательно, что данное утверждение оказалось справедливо для любого диапазона разницы рейтингов.

Таким образом, выяснилось, что результаты шахматисток при игре с мужчинами по сравнению с партиями между женщинами превзошли имевшиеся ожидания.