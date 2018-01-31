Примерно 741 избирательный участок в Алтайском крае на выборах президента России 18 марта будет оснащен веб-камерами. Охват избирателей превысит 70%. Об этом сообщила председатель краевой Избирательной комиссии Ирина Акимова.

"Пока предварительно определено оснастить камерами 741 участок из 1831 на территории региона", — отметила Акимова.

Это будут самые крупные по количеству избирателей участки. Видеонаблюдение охватит около 70% избирателей.

Конкретные участки пока определяются. Они будут во всех городах и районах, кроме Алейского.

Камеры устанавливает Ростелеком по госконтракту с Центральной избирательной комиссией. На каждом из выбранных участков будет по две камеры.

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"Электронные урны" (КОИБ, комплекс обработки избирательных бюллетеней) установят на 200 участках в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске. На каждом по одному, то есть всего 200 КОИБов. Еще восемь комплексов находятся в резерве, на случай выхода из строя "электронных урн".

"Все материальное оснащение в регионе соответствует современным требованиям. Уже нет устаревшего оборудования: кабинки, урны для голосования", — резюмировала Ирина Акимова.