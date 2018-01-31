Примерно 741 избирательный участок в Алтайском крае на выборах президента России 18 марта будет оснащен веб-камерами. Охват избирателей превысит 70%. Об этом сообщила председатель краевой Избирательной комиссии Ирина Акимова.
"Пока предварительно определено оснастить камерами 741 участок из 1831 на территории региона", — отметила Акимова.
Это будут самые крупные по количеству избирателей участки. Видеонаблюдение охватит около 70% избирателей.
Конкретные участки пока определяются. Они будут во всех городах и районах, кроме Алейского.
Камеры устанавливает Ростелеком по госконтракту с Центральной избирательной комиссией. На каждом из выбранных участков будет по две камеры.
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"Электронные урны" (КОИБ, комплекс обработки избирательных бюллетеней) установят на 200 участках в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске. На каждом по одному, то есть всего 200 КОИБов. Еще восемь комплексов находятся в резерве, на случай выхода из строя "электронных урн".
"Все материальное оснащение в регионе соответствует современным требованиям. Уже нет устаревшего оборудования: кабинки, урны для голосования", — резюмировала Ирина Акимова.
Комментарии
Синхронизировав КОИБы ("электронные урны" и видеонаблюдение на избирательных участках, получим, вопреки закону, не тайные выборы, а поимённое голосование.
Поэтому мой осознанный гражданский выбор - на выборы Путина-2018 не ходить. Играйте сами в ваши игры. Я не играю.
31.01.2018 17:00 - боишься расстрела через повешение ? Кому ты на фиг нужен Тайный Джо
это не выборы это куча дерьма. я в него не полезу. вы как хотите.
участвовать в путинг-шоу не буду!
Странные цифры 70х70х70. Явка, число голосов за Путина, а теперича и число камер 70%. А в итоге паренек наберет свои 146%. И Чурова это не смутит, как в Саратове где почти на 100 на участках была одна цифра 62,2%!!!
31.01.2018 17:06
- гость -
боишься расстрела через повешение ? Кому ты на фиг нужен
Я не боюсь. ТАК автоматизировать подсчёт голосов незаконно. Первичная обработка должна производиться вручную.
А я готова и на камеру проголосовать. Я своих убеждений не меняю и скрывать мне нечего. Что так возбудились-то?
Большой брат не видит ничего. Что могут засечь камеры, кроме общего плана избирательного участка? Если не видно кто чего пишет, то это камеры - деньги на ветер. Выбор простой - либо тайна голосования и вероятность фальсификаций. Либо минимизация этой вероятности, но никакой тайны, никаких кабинок.
Должен стоять электронный столб, на котором большие кнопки с фамилиями кандидатов и табло, которое моментально реагирует на нажатие этих кнопок. Расписался у члена ИК, подошёл к столбу, нажал на кнопку, рядом с которой фото, фио и партийная принадлежность условно Жирика - сразу на табло Жириновский прибавил +1. Попробуй-ка такое подделать.
А раз молятся на эту тайну голосования, вешают бесполезные камеры, то и результат выходит такой, где в выборы толком никто не верит.
Выход один. Сделать выборы обязательными и именными, а не тайными как сейчас. Чтобы любой избиратель зайдя в свой web-кабинет мог посмотреть, за кого отдан его голос. И разговоры о фальсификациях сразу прекратятся.
Во время подсчета голосов камеры закрывают или отключают, наблюдателей выгоняют. В этот момент добавляют или меняют бюллетени на заранее заготовленные.
Заметьте, не на всех выборах вешают камеры, а только тогда, когда хозяин думает, не поменять ли стаду пастуха...
31.01.2018 19:57
- гость -
ага. и система гас выборы имеет закрытый код, явно с целью, чтобы любопытные там чего весьма интересного в функционале не обнаружили
21 век, через интернет совсем никак проголосовать? Сколько можно уже запугивать бедных учителей, сколько уже можно заставлять их рисовать эти чудо проценты?