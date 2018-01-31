Более 3 тысяч актов о превышении транспортными средствами весогабаритных параметров было составлено в 2017 году. Такие данные приводит Минстройтранс по Алтайскому краю.

В ведомстве сообщают, что за последние три года установлены четыре автоматические системы весогабаритного контроля автотранспортных средств в движении "unicam WIM" на участках автомобильных дорог "Мостовой переход через реку Обь в Барнауле" на въезде и выезде из краевой столицы, "Алтай – Кузбасс" в Залесовском районе и "Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области" в Крутихинском районе.

В 2016-2017 годах на автодорогах Алтайского края регионального значения построены 22 новые площадки для передвижных постов весогабаритного контроля, что позволило увеличить их количество до 32.

"В соответствии со статьей 12.21.1. КоАП РФ ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства несут не только водители и владельцы транспортных средств, но и грузоотправители, а также лица, осуществившие погрузку. При этом на водителей может быть наложен административный штраф в размере от одной до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, на собственника транспортного средства – от 150 до 500 тыс. рублей, на должностных и юридических лиц, ответственных за перевозку, – от 10 до 500 тыс. рублей, на грузоотправителей и лиц, осуществивших погрузку транспортных средств, – от 1,5 до 400 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Размеры административных штрафов за превышение допустимых нагрузок на дорожные одежды большие, но они несоизмеримы с нанесенным этими действиями ущербом. К примеру, ремонт 1 км автомобильной дороги IV технической категории с шириной проезжей части 6 метров составляет 6-8 млн рублей, капитальный ремонт – 15-20 млн рублей, реконструкция – 30-40 млн рублей. Для автомобильных дорог I, II и III технических категорий эти показатели в разы выше.