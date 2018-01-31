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Поголовье свиней по итогам 2017 года увеличилось на алтайских предприятиях, специализирующихся на промышленном производстве свинины, на 21%, сообщает региональный Минсельхоз.

"Увеличение численности животных в этой категории хозяйств в сравнении с 2016 годом составило почти 21% и достигло 104 тысяч голов", — отмечают в ведомстве.

В Минсельхозе добавляют, что в первую очередь рост поголовья свиней обусловлен возобновлением деятельности свинокомплекса в Ребрихинском районе, который входит в структуру компании "Барнаульский пищевик".

Также успехи продемонстрировали свиноводческие предприятия "Система" Топчихинского района и "Антипинское" Тогульского района.