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Сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России в ходе проведения Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

"Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям", — рассказал глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

Функционер подчеркнул, что на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Белоруссии поддержала российских спортсменов, бездоказательно отстраненных от соревнований.

На церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, до участия в которых Россия не была допущена, спортивный функционер и мастер спорта международного класса Андрей Фомочкин в составе белорусской делегации растянул российский флаг. После этого МПК провел расследование, в ходе которого Фомочкина лишил аккредитации, а флаг России был конфискован.