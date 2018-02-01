С января 2018 года "Ростелеком" предоставил жителям более 300 сел Алтайского края техническую возможность для максимального пользования услугой "Интерактивное ТВ". Теперь для новых и действующих абонентов этих сел доступен широкий выбор телеканалов с лицензионным контентом, а также все действующие интерактивные сервисы и акционные предложения оператора.

До этого времени абоненты этих сел имели доступ к пакету "Твой стартовый" с набором до 120 каналов. Сейчас при наличии технической возможности можно выбрать любой из четырех основных пакетов — более 200 каналов, а также дополнительно подключить пакеты "ViP Viasat Premium", "Amedia Premium", "Плюс футбол", "Твое кино", "Amedia" плюс "ViP Viasat Premium".

География сел, получивших доступ ко всем каналам, охватывает практически все районы Алтайского края. Наибольшее их количество находится в Рубцовском районе – 25 сел, в Бийском районе – 15 сел, в Алейском районе – 13 сел, в Немецком национальном районе – 11, в Змеиногорском районе – 7 сел, в Локтевском районе – 9 сел. Всего максимальные возможности услуги с нового года открыты для жителей 331 населенного пункта Алтайского края.

В перечень сел с расширенными возможностями ТВ от "Ростелекома" также включены территории, где оператор предоставляет услуги как по медным, так и по оптическим каналам связи. Теперь у таких сел будет возможность смотреть более 200 телеканалов еще и на высокой скорости. Среди них – десятки районных центров, а также р.п. Малиновое Озеро, Михайловка, Николаевка Михайловского района, село Шульгинка Советского района, р.п. Степное Озеро Благовещенского района, села Фирсово и Санниково Первомайского района и другие.

Новым абонентам в этих населенных пунктах также доступна популярная федеральная акция "Год кино"*, позволяющая смотреть лучшие фильмы и сериалы в течение года. По условиям акции, при подключении пакета услуг "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ", абонентам предоставляется пакет "Год кино в подарок", состоящий из дополнительного пакета телеканалов "Твое кино" (от 20 каналов) и подписки на видео "Amediateka Home of HBO" (в подписку включен пакет телеканалов "Amedia Premium").

"Amediateka Home of HBO" — это подписка на лучшие сериалы планеты, среди них такие рейтинговые мировые сериалы, как "Игра престолов", "Молодой Папа", "Американская история ужасов", "Твин Пикс", "Мир Дикого Запада", "Родина" и другие.

"Интерактивное ТВ" – это уникальная цифровая витрина с ТВ и видеоконтентом высокого качества. Мы рады, что жители сразу нескольких сотен сел получили весь комплекс интерактивных сервисов и качественный лицензионный контент, как в городе. Абонентская база в Алтайском крае стремительно приближается к появлению 100-тысячного абонента интерактивного телевидения. В связи с ростом популярности услуги в сельской местности, большая вероятность того, что наш юбилейный абонент будет именно сельским жителем", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.