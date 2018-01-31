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Госинспекция Алтайского края подвела итоги деятельности всех застройщиков в регионе за 2017 год.

Как следует из данных на официальном сайте инспекции, была проверена деятельность 41 застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства, из которых 3 жилищно-строительных кооператива. И практически у всех застройщиков выявлены различные нарушения законодательства об участии в долевом строительстве. Из 108 нарушений 63 привели к административной ответственности, застройщикам выдано 75 предписаний об устранении нарушений.

"Для строительства 156 объектов, в отношении которых Госинспекцией края осуществляется контроль, застройщиками заключены договоры долевого участия на общую сумму свыше 25 миллиардов рублей. В 2017 году Госинспекцией проведено 1536 контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства, в том числе 79 проверок", — говорится в сообщении Госинспекции по Алтайскому краю.

Так, в 2017 году были установлены факты нецелевого расходования денежных средств дольщиков в деятельность СПП ОАО "СтройГАЗ" (1,111 млн руб.), ООО "Строй-Тактика" (2,941 млн руб.), ООО "ГраНИД" (8,843 млн руб.). Последним застройщиком, как отметили в сообщении, нарушения оперативно устранены, денежные средства возвращены на счета и направлены на цели строительства дома.

Наиболее распространены такие нецелевые направления средств дольщиков, как оплата кредитов, рекламы, услуг застройщика. С учетом ранее выявленных фактов нецелевого расходования у 4 застройщиков сохраняется обязанность вернуть на счета и направить на цели строительства около 70 млн рублей из денежных средств дольщиков. При этом нарушения сохраняются только у застройщиков "проблемных" объектов: в отношении руководителей ООО "Сибирь Звезда" и ООО "Строй-Тактика" возбуждены уголовные дела за мошенничество (в том числе на основании представленных Госинспекцией сведений), ООО "УК "Мегаком-Медиа" признано банкротом, в отношении СПП ОАО "СтройГАЗ" введена процедура наблюдения.