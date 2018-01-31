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Число выявленных фальшивых купюр в РФ в 2017 году снизилось на 25% и составило 45 313 штук, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Центробанка.

Примечательно, что почти 60% фальшивок приходится на пятитысячные банкноты.

"За 2017 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 45,313 тысячи поддельных денежных знаков Банка России, тогда как годом ранее выявлено 61,046 тысячи ... Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%", — отмечает регулятор.

Число выявленных фальшивых денежных знаков иностранных государств сократилось в 1,7 раза — до 2,59 тысячи штук. Львиная доля — 2343 поддельных банкноты — пришлась на доллары.



