АО "Российский аукционный дом", которое специализируется на продаже частного и государственного имущества по всей стране, выставило на продажу 100% пакета акций ОАО "Учебно-тренировочный центр "Семинский перевал". Аукцион состоится 1 февраля 2018 года, начальная цена будет составлять 19,5 миллионов рублей.

Как следует из данных на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом, общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на аукцион акций – 23 270 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100 процентов от уставного капитала. Согласно документу, общая стоимость акций – 2,3 миллиона рублей. Информацию о продаже имущества обещают обнародовать 8 февраля. Отметим, что спортивный объект находится в федеральной собственности. В пресс-службе правительства Республики Алтай сообщили, что не уполномочены комментировать данную тему, поскольку объект в федеральной собственности.

Центр расположен на 583 км Чуйского тракта на высоте 1780 метров над уровнем моря в кедровом лесу. Отметим, что учебно-тренировочный центр "Семинский перевал" создан в 1986 году для подготовки спортсменов высокой квалификации по лыжным видам спорта в условиях среднегорья. Три горнолыжные трассы протяженностью до 1000 метров, перепад высот до 200 метров. Верхняя часть трасс крутая (до 30 град), подходит для опытных спортсменов, нижняя — пологая, для начинающих. По своему расположению комплекс являлся одним из лучших в Сибири. Строения комплекса видны с дороги от памятной стелы, установленной на высшей точке Семинского перевала в честь 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России. В этом же месте находится поворот к учебно-тренировочному центру с трассы.

Ранее глава Республики Алтай Александр Бердников на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым предложил рассмотреть вопрос о реконструкции бывшей биатлонной базы на вершине Семинского перевала, где ранее успешно тренировалась сборная команда СССР. Здесь смогут тренироваться как местные спортсмены, так и члены сборных России, это поможет дальнейшему развитию спорта на территории региона.