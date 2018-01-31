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Пожар в жилом доме на территории Бийска, произошедший днем 31 января, тушили два десятка людей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании дома и надворных построек поступили в 14:52. Ликвидировать пожар удалось в 15:10.

"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 17 человек личного состава, 5 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 20 человек личного состава, 6 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.