Алтайские медики проверят здоровье всех 12-летних подростков

Новая губернаторская программа по проверке здоровья школьников стартует в Алтайском крае. "Здоровое сердце школьников" коснется всех 12-летних подростков в регионе. Подробности на встрече с журналистами рассказала главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Начиная с четверга, 1 февраля, и в течение всего 2018 года медики центра медпрофилактики и детские кардиологи Краевой детской клинической больницы будут выезжать во все города и районы края.

Задача медиков — обследовать всех подростков в возрасте 12 лет, выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Специалисты измерят рост, вес, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина, проведут спирографию, ангиологический скрининг, ЭКГ, консультации педиатров", — рассказала Татьяна Репкина.

Также детям расскажут о правильном питании и вреде слишком соленой, сладкой и жирной еды. И, разумеется, адресуют к узкому специалисту ребенка, у которого уже есть какие-то отклонения.

Почему именно 12 лет? Именно эта категория не подпадает под профилактические, диспансерные осмотры.

В регионе 23 тысячи детей этого возраста.

1 февраля медики будут работать в Ребрихе. Там живут 223 12-летних ребенка.

По словам Татьяны Репкиной, сердечно-сосудистые заболевания молодеют.

"Уже в 12-14 лет дети приобретают факторы риска развития ожирения, гипертонической болезни", — добавила эксперт.