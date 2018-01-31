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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе.

"Я в этом контексте вам только скажу одно — а вы критикуете наше Министерство культуры за то, что оно отменило прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько, скажем так, даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать того, что Сванидзе и Шевченко сделают замечания, так как они оба входят в Совет при президенте по правам человека.

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Отметим, что потасовка между журналистами в прямом эфире произошла на фоне их спора о том, является ли сталинизм болезнью и надо ли ее лечить.

Ранее, напомним, российский Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина".