Фото: "Алтайская правда"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял решение об оказании материальной помощи семье из Камня-на-Оби, которая пострадала в результате взрыва печного котла. 70 тысяч рублей из краевого бюджета на ремонт дома будут направлены Министерством труда и социальной защиты региона, сообщает пресс-служба правительства.

В ночь с 22 на 23 января в доме многодетной семьи взорвалась печь, повреждены потолочное перекрытие и межкомнатная стена. Взрыв печи произошел в разгар сильнейших морозов, которые стояли в тот момент в Алтайском крае. Известно, что мать троих детей находилась на кухне, когда взорвалась печь и лопнула труба.

Горячим паром ошпарило ноги женщины. Хозяйке дома потребовалась медицинская помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, а местные жители оказали семье первую необходимую помощь.

При этом в Алтайском крае произошло несколько аналогичных случаев, когда во время морозов в селах взрывались котлы и перемерзали трубы. Так, авария произошла на котельной в Славгороде, без газа остались сотни жителей Бийска.