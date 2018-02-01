Стране нужны вытрезвители: депутат Госдумы от Алтая о "вечном споре"

В России снова заговорили о необходимости восстановления вытрезвителей. Особенно после недавних морозов. Однако до сих пор не получается найти "крайнего" — ведомство, которое взяло бы на себя эту обязанность. Об этом на встрече с журналистами в среду, 31 января, рассказал депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Николай Герасименко.

"Тема актуальна. Вытрезвители нужны, но за чей счет? Никакое ведомство не хочет быть первым, а отдать частнику тоже сложно", — сказал депутат.

Ведомства – это прежде всего Минздрав и МВД. Раньше вытрезвители были в структуре милиции, но попытки передать их медицине предпринимались неоднократно.

"Это не работа медиков. Если есть проблемы, то человека сразу доставят в лечебное учреждение. В вытрезвители же попадают те, кому надо отоспаться и обогреться", — считает главный врач Алтайского наркологического диспансера Андрей Иванов.

Он поддерживает идею открытия вытрезвителей. В Барнауле, по его словам, оптимально учреждение на 20-25 коек. Сегодня в Барнауле есть два кабинета для медосвидетельствования. В сутки туда поступает около 40 человек.

Но если в краевой столице это еще потенциально возможно, то в районах вытрезвителей не будет никогда.

Во время январских морозов в Камне-на-Оби под дверью собственного дома замерз пьяный мужчина. В Бийске — пенсионерка и ее взрослый внук.

Кстати, несколько вытрезвителей недавно открыли в Татарстане. Но, по словам Николая Герасименко, именно на время проведения нескольких матчей в Казани в рамках чемпионата мира по футболу, чтобы "пьяные не портили внешний вид России". Там за работу вытрезвителей отвечают местные власти.