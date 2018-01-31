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Теплоснабжение восстановили в селе Кусак на территории Немецкого национального района в Алтайском крае после коммунальной аварии, случившейся в ночь на 31 января.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о порыве теплотрассы поступили в 02:00 в среду.

"В 17:30 аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в селе Кусак Немецкого национального района завершены. Теплоснабжение восстановлено в полном объёме. Социально значимых последствий не допущено", — отмечают в экстренном ведомстве.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены 23 человека, пять единиц техники, из них от МЧС России: три человека, одна единица техники.