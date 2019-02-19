Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Ирина Теплова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в растрате при работе с бийским ФНПЦ "Алтай". Ущерб оценивается в 100 млн рублей. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Также материалы суда размещены на сайте бийского городского суда.

В суде дело рассматривается с апреля 2018 года. С этого времени прошло уже более 30 заседаний. Дело возбуждено двум статьям, основная – часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). Также дело расследуется по части 5 статьи 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления").

Ирина Теплова 1964 года рождения по делу проходит как директор ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай". Вместе с ней подозреваемым по делу является Литвинов А.В. В ФНПЦ он занимал должность первого заместителя генерального директора, главного конструктора по НИОКР. Также он является одним из руководителей АО "Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех".

Их подозревают в оказании ФНПЦ "Алтай" подрядных конструкторских услуг, которые по факту выполняли сами сотрудники ФНПЦ, но деньги получали фирмы Тепловой и Литвинова. По данным источника Amic.ru, ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Слухи о том, что правоохранители ведут проверку в ФНПЦ "Алтай" появились после внезапной смерти руководителя центра Александра Жаркова в июле 2016 года. Проходила информация о его самоубийстве, ровно как и о возможном сердечном приступе. Уголовное дело тогда возбуждать не стали из-за отсутствия события преступления.

Ирина Теплова при Жаркове занимала пост в руководстве администрации ФНПЦ, сейчас ее должность в центре скорее номинальная.

Если их признают виновными по статье 160 УК РФ, то им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ирина Теплова является членом партии "Единая Россия". Теплова неоднократно проходила в краевой парламент от партии. Ее членство в партии было приостановлено еще в 2018 году. О том, что против нее расследуется уголовное дело в краевом парламенте знают. В беседе с Amic.ru один из депутатов с сожалением высказал мнение, что Теплова лишь ставила свои подписи на бумагах и теперь рискует стать жертвой чужой игры.

Добавим, что сейчас в суде рассматривается дело еще одного краевого депутата Андрея Волкова, кстати, тоже единоросса. Его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения.