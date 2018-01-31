Возбуждено уголовное дело о хищении 500 миллионов рублей, выделенных бюджетом государства на модернизацию российского сегмента Международной космической станции, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в МВД.

По версии следствия, в 2010 году между Федеральным космическим агентством и ОАО "РКК Энергия" был заключен контракт на сумму 3,3 миллиарда рублей, предусматривающий модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС. В список соисполнителей по госконтракту вошло ЗАО "Меркурий", которое должно было модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и космической станции в процессе сближения и причаливания.

Однако, получив деньги, руководство компании похитило из них более 500 миллионов рублей. Деньги были обналичены и распределены между участниками аферы. Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере.

Как сообщает издание, это лишь один из эпизодов, связанных с хищением средств, выделенных на модернизацию космической станции.