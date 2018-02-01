Фото из открытых источников

Всемирный день хиджаба отмечается в четверг, 1 февраля. Конечно, основная часть людей, которые вовлечены в него, – представители исламского мира. Однако в сегодняшнем глобализирующемся мире хиджаб, конечно, вышел за пределы только исламской культуры.

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире – активно завоевывает планету и из предмета исламской культуры превращается в элемент широкой моды.

Во Всемирный день хиджаба предлагаем подборку фото, доказывающих, что традиционный мусульманский платок – это очень красиво, стильно и современно.