Фото из открытых источников
Всемирный день хиджаба отмечается в четверг, 1 февраля. Конечно, основная часть людей, которые вовлечены в него, – представители исламского мира. Однако в сегодняшнем глобализирующемся мире хиджаб, конечно, вышел за пределы только исламской культуры.
Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире – активно завоевывает планету и из предмета исламской культуры превращается в элемент широкой моды.
Во Всемирный день хиджаба предлагаем подборку фото, доказывающих, что традиционный мусульманский платок – это очень красиво, стильно и современно.
Комментарии
и вот так, незаметно, потихоньку, в нашу жизнь входят элементы мусульманской культуры )), а какой замечательный ход- подобрать красивых девушек в хиджабах и сделать намёк-
будешь в хиджабе выглядеть как они...следующий шаг- нарядить полных женщин в просторные их платья и сказать, что эти платья замечательно скрывают недостатки фигуры )
правильно-правильно, потом - ах, какая прекрасная и красивая паранжа..., ходи сзаду мене,дженшина и рот закрой Хиджаб, паранджа - это религиозные одежды, к чему эта реклама? Давайте африканские обрядовые маски носить - креативненько.
Лица и глаза красивые,и все
Бугагашеньки... А как насчет запрета на изображения людей? То есть тут играть, тут не играть?... Вообще нельзя, но тут можно?
АМИК! сделайте лучше подборку девушек в русских платках! не нужна нам бусурманская мода!