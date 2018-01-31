Президент России Владимир Путин обратился к российским олимпийцам и попросил у них прощения за то, что государству не удалось оградить их от претензий со стороны зарубежных СМИ и спортивных международных организаций, передает ТАСС.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", — заявил Путин на встрече со спортсменами, которые выступят на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Президент отметил, что "вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями", среди которых и политические мотивы.

"Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", — подчеркнул Путин.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о регистрации 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в соревнованиях.