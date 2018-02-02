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Потепление до 0 градусов придет в некоторые районы Алтайского края в пятницу, 2 февраля.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в этот день в крае будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Днем на основной части территории региона будет -9…-14 градусов, а в предгорьях воздух прогреется до 0…-5 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -9…-11 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.



