Выплаты и компенсации вырастут в России с 1 февраля

На 2,5% вырастут в России все выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина.

Отмечается, что с этого года все социальные выплаты будут индексироваться один раз в год — с 1 февраля, и строго — на размер инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в прошлом году составил 102,5%. Соответственно, и коэффициент индексации социальных выплат в этом году равен 1,025 или 2,5%.

Постановление правительства увеличивает выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Также подрастут социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, госпособия людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, людям, уволенным в связи с ликвидацией организации.