Участники интернет-сообщества "Barnaul22", проживающие в разных точках Алтайского края, выкладывают в группе фотографии лунного затмения.
Напомним, 31 января впервые за 152 года те, кому повезет с погодой, невооруженным глазом могут увидеть редкое тройное астрономическое явление: "кровавое" лунное затмение, суперлуние и голубую Луну одновременно.
В России все фазы редкого природного явления смогут увидеть жители Сибири и Дальнего Востока, в Японии, на большей части КНР и Австралии.
Прямую трансляцию входа Луны в тень Земли и ее выход из затмения ведет NASA.
Комментарии
Возбуждено уголовное дело о хищении 500 миллионов рублей, выделенных бюджетом государства на модернизацию российского сегмента Международной космической станции, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в МВД.
А наши впереди планеты всей, опять сперли пол миллиарда, ну ворье.... Сажать, конфисковывать и руки отрубать, иначе так и будет продолжаться.....