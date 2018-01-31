Участники интернет-сообщества "Barnaul22", проживающие в разных точках Алтайского края, выкладывают в группе фотографии лунного затмения.

Напомним, 31 января впервые за 152 года те, кому повезет с погодой, невооруженным глазом могут увидеть редкое тройное астрономическое явление: "кровавое" лунное затмение, суперлуние и голубую Луну одновременно.

В России все фазы редкого природного явления смогут увидеть жители Сибири и Дальнего Востока, в Японии, на большей части КНР и Австралии.

Прямую трансляцию входа Луны в тень Земли и ее выход из затмения ведет NASA.