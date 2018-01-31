Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что послание президента России парламенту может быть в первой декаде февраля, пишет "Парламентская газета".

"Официальная дата еще неизвестна. Возможно, это будет в первой декаде февраля. Я могу только догадываться", — сказала Матвиенко.

Послание президента Федеральному Собранию проходит ежегодно и является программным политико-правовым документом, выражающим видение главы государства стратегических направлений развития страны на ближайшее будущее. Послание включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, которые касаются законотворческой работы парламента.