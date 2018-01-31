На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому потребительскую корзину нужно пересмотреть, так как она должна соответствовать требованиям Минздрава, пишет "Парламентская газета".
По словам лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, в конце прошлого года был принят закон, предполагающий, что до 2020 года продовольственная корзина не будет пересматриваться. Состав корзины не пересматривали с 2012 года.
"Подход наших финансистов к расчету продовольственной корзины и подход Министерства здравоохранения кардинально отличается. Если посмотреть на позицию Минфина, россияне должны есть побольше хлеба и картошки, так как на все остальное денег не хватит", — сказал Миронов
Авторы законопроекта предлагают пересмотреть состав потребительской корзины в соответствии с рекомендациями Минздрава и убрать из закона норму, запрещающую пересмотр корзины до 2020 года. Депутаты отмечают, что сейчас по закону о потребительской корзине на одного гражданина должно приходиться в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбных продуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй, а также 210 яиц.
Но в соответствии с приказом Минздрава, в год человек должен потреблять 96 кг хлебных продуктов — это на 30,5 кг меньше установленного объема потребительской корзины, и 90 кг картофеля, это на 10,4 кг меньше, чем советует Минфин. Минздрав рекомендует для поддержания здоровья употреблять ежегодно на 24,5 кг больше овощей, на 40 кг больше фруктов, на 14,4 кг больше мяса.
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