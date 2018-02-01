Эволюционный психолог Гордон Гэллап (Gordon G. Gallup) утверждает, что слухи о гибриде человека и шимпанзе правдивы, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Sun.
По словам ученого, гибрид родился в 1920 году во Флориде, США. Яйцеклетка шимпанзе была оплодотворена спермой неизвестного донора. Несмотря на то, что подобные эксперименты проводились по всему миру, включая Китай и СССР, только у американцев опыт закончился успешно. Однако вскоре после рождения животного ученые приняли решение о его усыплении из-за этических проблем.
Об эксперименте Гэллапу рассказал работавший в Центре университетский профессор, имя которого психолог не назвал.
Как отмечает издание Science Alert, к заявлению Гэллапа нужно относиться скептически. Хотя скрестить человека и обезьяну теоретически возможно с использованием современных методов генетики, нет оснований полагать, что простое оплодотворение человеческой спермой яйцеклетки животного может привести к появлению потомства.
Гордон Гэллап известен тем, что в 1970 году провел зеркальный тест для определения, могут ли животные распознавать себя в зеркале. Выяснилось, что гоминиды (гориллы, шимпанзе), а также косатки и муравьи могут понять, что их отражение — это изображение их самих, а не другого животного.
Комментарии
зачем???? у нас в каждом дворе пара-тройка таких уже есть, без больших затрат...я вот иногда думаю, что человечество играет с природой в опасные игры, как бы не пришлось потом наяву прожить фильмы про планету обезьян